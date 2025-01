"General Hospital"-Urgestein Leslie Charleson ist gestorben

Leslie Charleson, die fast fünf Jahrzehnte lang die Monica Quartermaine in der beliebten Seifenoper "General Hospital" verkörperte, ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde am Sonntag, dem 12. Januar, über den offiziellen Instagram-Account der Serie bekannt gegeben. Frank Valentini, der Executive Producer der ABC-Produktion, schrieb: "Es ist schwer, den Verlust meiner lieben Freundin und Kollegin Leslie Charleson zu verkünden." Eine genaue Todesursache wurde zwar nicht mitgeteilt, doch laut US-amerikanischen Medienberichten kämpfte Leslie zuletzt mit gesundheitlichen Problemen.

Leslie begann 1977 ihre Reise bei "General Hospital" – und prägte die Serie mit ihrem Talent und ihrer Präsenz. Ihre Darstellung der vielschichtigen Monica brachte ihr neben Kritikerlob auch vier Nominierungen für den Daytime Emmy ein. Neben den explosiven und emotionalen Handlungssträngen, die ihre Figur durchlebte – von Affären und Intrigen bis hin zu Kampfszenen – war insbesondere Monicas Kampf gegen Brustkrebs eine der emotionalsten Geschichten, die Zuschauer und Schauspielkollegen gleichermaßen bewegte. Die 79-Jährige nahm ihre Arbeit ernst und bereitete sich gezielt auf diese Rolle vor, um der Realität gerecht zu werden. Mit über 2.000 Auftritten war sie die am längsten aktive Schauspielerin in der Geschichte der Serie.

Leslie wurde 1945 in Kansas City, Missouri, geboren und strebte früh eine Karriere vor der Kamera an. Ihre Schwester Kate Charleson war ebenfalls Schauspielerin. Bereits in den 1960er-Jahren überzeugte sie mit Rollen in klassischen Serien wie "The Wild Wild West" und "Happy Days". Doch es war "General Hospital", das sie zu einer Ikone machte. Ihre Ehe mit Bill Demms hielt zwar nur von 1988 bis 1991, doch ihr Hauptfokus blieb stets die Schauspielerei.

MEGA Leslie Charleson im Jahr 2009

MEGA Leslie Charleson, Schauspielerin

