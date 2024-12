Hat Barry Keoghan seine Ex Sabrina Carpenter etwa betrogen?

Der Schauspieler Barry Keoghan (32) und die Sängerin Sabrina Carpenter (25) haben sich nach rund einem Jahr Beziehung getrennt. Kurz nach dem Liebes-Aus machten Gerüchte über eine mögliche Untreue von Barry die Runde. Ein Insider meldete sich bei der Popkultur-Seite Deuxmoi und behauptete, dass der "Saltburn"-Star während der Beziehung eine "nicht ganz unschuldige" Romanze mit einer Influencerin gehabt habe. Der Informant nannte zwar keinen konkreten Namen, deutete aber an, dass es sich dabei um einen Webstar handle, der "in L.A. ansässig" und "besonders groß auf TikTok" sei.

Inzwischen meldete sich ein weiterer Insider gegenüber People zu Wort – und dementierte die Betrugsvorwürfe. "Er war ihr von Anfang an sehr treu", versicherte der Promi-Experte und fügte hinzu: "Es gab keine dritte Partei, die an der Trennung oder an irgendeinem anderen Punkt in ihrer Beziehung beteiligt war. Berichte, die das Gegenteil behaupten, sind frei erfunden." Barry sei während der Beziehung stets "ein fantastischer Freund" für Sabrina gewesen.

Barry machte am Samstag deutlich, dass ihm die Spekulationen und Behauptungen zu schaffen machen. Nachdem der Schauspieler sein Instagram-Profil deaktiviert hatte, meldete er sich mit einem Statement auf X zu Wort: "Mein Name wurde auf eine Weise durch den Dreck gezogen, die ich normalerweise ignoriere." Zudem erklärte er auch, warum er sein Profil auf der Social-Media-Plattform löschte: "Ich habe mein Instagram deaktiviert, weil ich mich nicht länger davon ablenken lassen kann – weder von meiner Arbeit noch von meiner Familie."

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Barry Keoghan im November 2024

