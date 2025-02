Yvonnedilauro hat durch Schwangerschaft 20 Kilo zugenommen

Yvonnedilauro (33) könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein: Die Influencerin erwartet mit ihrem Mann Alex ihr zweites gemeinsames Kind. Auf Instagram gibt sie nun ein kleines Schwangerschaftsupdate. "Ich habe mich gerade gewogen, weil ich sehe jetzt schon nach sehr viel mehr aus... Das liegt daran, dass es einfach 20 Kilo mehr sind als vor der Schwangerschaft und jetzt fünf Kilo innerhalb von zwei Wochen draufgingen", berichtet die Internet-Bekanntheit ehrlich und fügt hinzu: "Und warum ist das so? Ich habe, glaube ich, extreme Wassereinlagerungen. Ich habe nämlich auch ein bisschen Schmerzen in meinen Händen, in meinen Füßen. Mein Gesicht ist sehr füllig geworden und das sind wirklich überall Wassereinlagerungen und diese Wassereinlagerungen tun echt weh."

Kurz darauf meldete sich Yvonne dann erneut zu Wort, nachdem einige Follower ihr geraten haben, die Gewichtszunahme lieber mit einem Arzt abzuklären, da es sich auch um eine Vergiftung handeln könnte. "Jetzt habt ihr mir ein bisschen Angst gemacht. Ich habe morgen meinen Frauenarzttermin, da kann ich das abklären lassen", gibt sie zu und ergänzt: "Das macht mir gerade voll Angst, weil das wirklich sehr schnell mit den Wassereinlagerungen ging und nicht, dass das jetzt irgendwie schädlich sein könnte."

Im April 2021 hatten die Influencerin und ihr Partner verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Kurz darauf verlobten sich die Turteltauben und heirateten zwei Jahre später im Kreise ihrer Liebsten. Im August des vergangenen Jahres machten sie dann öffentlich, dass Yvonne erneut schwanger ist. Auch aus dem Babygeschlecht machten sie kein Geheimnis: Im November feierten sie ihre Gender-Reveal-Party und zeigten ihren Instagram-Fans, dass sie ein kleines Mädchen erwarten.

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro und ihr Mann Alex bei der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro und ihr Partner, 2024

