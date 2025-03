Schwangere Yvonnedilauro versucht, ihre Wehen auszulösen

Yvonnedilauro (33) ist hochschwanger und voller Vorfreude auf ihr zweites Kind – doch die letzten Tage der Schwangerschaft scheinen endlos. Die Influencerin, die ihren Alltag regelmäßig mit ihren Followern teilt, postet auf Instagram ein humorvolles Video, in dem sie versucht, die Wehen auf natürliche Weise auszulösen. In dem Beitrag zeigt sie verschiedene Methoden, die zum Erfolg führen sollen: Treppensteigen, Tanzen, Tee trinken, eine Fußmassage, heißes Baden und sogar das Trinken von Ananassaft. Zu dem Video schreibt sie: "Es gibt natürliche Art und Weisen, wie man Wehen auslösen kann. Natürlich werden die Wehen nur ausgelöst, wenn unser Baby auch bereit ist, aber laut meines Arztes ist sie ready, also es ist nur noch eine Frage der Zeit."

Sollte sie über den errechneten Geburtstermin hinaus schwanger sein, gibt es laut der Influencerin noch andere Methoden, um die Wehen auszulösen: "Sollte ich über ET bald sein, gibt es noch andere Varianten wie ein Lavendel-Tampon oder die Eipollösung." Ihre Fans bittet sie unter dem Video um Feedback zu den genannten Methoden, da sie eine Schwangerschaftseinleitung umgehen wollen würde.

Yvonne und ihr Mann Alex haben in den vergangenen Monaten immer wieder offen über die Schwangerschaft gesprochen und Erlebnisse geteilt – darunter auch die Feier ihrer Gender-Reveal-Party, bei der sie verrieten, dass sie ein Mädchen erwarten. Das Paar, das seit 2022 verheiratet ist und bereits ein gemeinsames Kind hat, begeistert seine Fans im Netz vor allem mit Authentizität. Erst kürzlich bekam Yvonne viel öffentliche Unterstützung, als sie sich Sorgen wegen ihrer starken Gewichtszunahme und Wassereinlagerungen machte. Ihre Community schätzt besonders ihre offene Art, sich auch über die weniger glamourösen Seiten einer Schwangerschaft auszutauschen.

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro, Influencerin

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro und ihr Partner, 2024

