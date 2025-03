Kurz vor der Geburt: Yvonnedilauro packt ihre Kliniktasche

Yvonnedilauro (33) könnte derzeit nicht glücklicher sein: Gemeinsam mit ihrem Mann Alex erwartet die Influencerin ihr zweites Kind. Und allzu lange wird der kleine Wonneproppen nicht mehr auf sich warten lassen, weshalb die werdende Zweifach-Mama die letzten Vorkehrungen trifft. In einem Instagram-Video zeigt die Content Creatorin, wie sie die Kliniktasche für ihren kleinen Schatz packt. "Gott sei Dank bin ich noch schwanger, denn ich habe voll vergessen, die Kliniktasche für unser Baby zu packen", gesteht Yvonne. Dann zeigt sie, was sie so alles einpackt: "Ich will auf jeden Fall zwei Outfits haben, einmal in Größe 50 und einmal in Größe 56, sodass sie auf jeden Fall reinpasst."

Mit den beiden Bodies ist die Packerei nicht abgeschlossen – auch zwei kleine Kopfbedeckungen müssen her: "Es ist ganz wichtig, dass [Babys] eine Mütze aufhaben, wenn sie aus dem Krankenhaus kommen." Zudem wandern eine kuschelige Decke, Spucktücher und ein Kuscheltier in die Tasche. "Ihr erstes Krankenhauskuscheltier!", freut sie sich. Aber auch Windeln, Schnuller und ein paar kleine Schuhe vergisst Yvonne nicht.

Die Geburt ihres kleinen Schatzes kann Yvonne kaum noch abwarten. Zuletzt postete sie deshalb ein humorvolles Instagram-Video, in dem sie versuchte, die Wehen auszulösen. Der Beitrag zeigt sie beim Treppensteigen, Tanzen, Tee trinken, einer Fußmassage, heißem Baden und dem Trinken von Ananassaft. "Es gibt natürliche Art und Weisen, wie man Wehen auslösen kann. Natürlich werden die Wehen nur ausgelöst, wenn unser Baby auch bereit ist, aber laut meines Arztes ist sie ready, also es ist nur noch eine Frage der Zeit", erklärte sie unter dem Clip.

Instagram / yvonnedilauro Alex und Yvonnedilauro, 2025

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro, Influencerin

