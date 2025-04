Seit Tagen Funkstille: Fans sorgen sich um Yvonnedilauro

Schon seit Tagen warten die Fans von Yvonnedilauro (33) vergeblich auf ein Lebenszeichen. Zuletzt meldete sich die Influencerin am 28. März – es war ihr errechneter Geburtstermin und die Beauty bereitete sich intensiv auf die Geburt vor. Unter ihrem letzten Video auf Instagram häufen sich seitdem die Kommentare – ihre Community macht sich allmählich Sorgen. "Ich hoffe, es ist alles gut. Lange nichts gehört", schreibt eine Nutzerin, eine andere fügt hinzu: "Bin ich die Einzige, die sich etwas Sorgen macht? Hoffentlich geht es der Maus und ihr gut."

Viele weitere schreiben, dass sie hoffen, dass es allen gut geht. Ein paar Follower sehen das aber auch als ganz eindeutigen Hinweis, dass Yvonnes Tochter geboren wurde und sie nun ein wenig Familienzeit genießt. "Da sie nichts postet, gehe ich davon aus, dass das Baby ganz in Ruhe ankommen kann. Endlich wird sie sich Zeit für Familie nehmen. Gut so", versucht eine Nutzerin, die sich Sorgenden zu beruhigen. Nichtsdestotrotz würde sich ihre Community wohl über ein Lebenszeichen freuen: "Natürlich ist es verständlich, dass man die Zeit erst mal für sich haben möchte. Aber eine Influencerin, die täglich postet und ganz plötzlich mehr als eine Woche ihre Follower unwissend lässt, ist keine gute Influencerin. Eine winzige Info wäre schon genug gewesen!"

Ihre Kliniktasche packte die 33-Jährige erst einen Tag vor ihrem letzten Social-Media-Post. Auch dabei nahm sie ihre Fans mit und zeigte in einem Instagram-Video, wie gut sie vorbereitet ist. "Ich will auf jeden Fall zwei Outfits haben. Einmal in Größe 50 und einmal in Größe 56, sodass sie auf jeden Fall reinpasst", verriet sie und packte außerdem neben Windeln, Schnullern und einem Paar kleiner Schuhe auch noch zwei Mützen, eine kuschelige Decke, Spucktücher und ein Kuscheltier für die Zeit im Krankenhaus ein.

Yvonnedilauro, März 2025

Yvonnedilauro, Influencerin

