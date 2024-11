Die Influencerin Yvonnedilauro verkündet das Babygeschlecht

Yvonnedilauro (32) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Die Influencerin und ihr Mann Alex verkündeten im August, dass sie ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Bei einer großen Gender-Reveal-Party verkünden sie nun auch das Geschlecht ihres jüngsten Wonneproppens. Ihre Fans nehmen sie auf Instagram bei der Verkündung mit: Als sie einen kleinen Kleiderschrank öffnen, hängen darin viele Anziehsachen für ein kleines Mädchen. Die Turteltauben bekommen also eine Tochter! Überglücklich strahlt das Paar in die Kamera.

"Es wird ein kleines Mädchen. Wir hätten uns aber genauso über einen kleinen Jungen gefreut", schreibt sie zu einigen Schnappschüssen der Fete und ergänzt: "Ich bin so froh, dass es endlich draußen ist und ich jetzt offen mit euch darüber sprechen kann." Die Fans sind ganz aus dem Häuschen und freuen sich mit den werdenden Zweifach-Eltern: "Oh, wie süß. Großer Bruder und kleine Schwester, wie schön", schwärmt eine Nutzerin, während ein anderer User kommentiert: "So toll einfach. Ich wünsche euch beiden nur das Beste."

Die Schwangerschaft verkündete das Paar vor einigen Monaten in den sozialen Medien. Dort postete Yvonne ein süßes Bild, auf dem sie und ihr Mann sich einen liebevollen Schmatzer auf den Mund geben. Während Alex ihren Bauch sanft streichelte, hielt sie ein Ultraschallbild und einen Schwangerschaftstest in die Kamera. Dazu schrieb sie schlicht: "Wir sind schwanger."

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro und ihr erstgeborenes Kind

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro und ihr Mann Alex bei der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft

