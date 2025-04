Leben als Zweifach-Mama ist für Yvonnedilauro herausfordernd

Die beliebte Influencerin Yvonnedilauro (33) hat vor wenigen Tagen ihr zweites Kind zur Welt gebracht – und gibt nun auf ihrem Instagram-Account Einblicke in ihren spannenden Familienalltag. Dabei zeigt sie sich sehr ehrlich über die neue Situation: "Wir sind jetzt einfach Zweifach-Eltern und es ist wunderschön, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung." In dem emotionalen Post betont sie die Freuden, aber auch die Anstrengungen, die das Leben mit zwei kleinen Kindern mit sich bringt. Trotz aller Herausforderungen sei sie "unglaublich glücklich", Mutter von zwei "so unfassbar tollen Kindern" zu sein.

Der aktuelle Beitrag der Bekanntheit wurde von vielen ihrer Follower mit Begeisterung aufgenommen. Zahlreiche Fans kommentieren, wie sehr sie es schätzen, dass Yvonne auch die weniger glamourösen Seiten des Mutterseins thematisiert und offen über ihre Erfahrungen spricht. Kurz nach der Entbindung gewährte sie zudem ihren Anhängern einen detaillierten Einblick in die intensiven Momente der Geburt auf ihrem YouTube-Kanal. Darin teilte sie unter anderem mit, dass ihr Nachwuchs gegen 02:55 Uhr das Licht der Welt erblickt hat.

Yvonne ist inzwischen seit mehreren Jahren als Influencerin aktiv und erfolgreich. Sie hat sich eine treue Fangemeinschaft aufgebaut, der sie regelmäßig verschiedenste Updates aus ihrem abwechslungsreichen Leben gibt. Mit ihrem Mann Alex, dem sie im Jahr 2023 das Jawort gegeben hat, durfte sie zudem bereits einen Sohn begrüßen – der Kleine ist inzwischen schon vier Jahre alt. Im August vergangenen Jahres gab sie schließlich bekannt, dass sie sich auf weiteren Nachwuchs freut. In einem süßen Post auf Instagram streckte sie ein Ultraschallbild sowie den positiven Schwangerschaftstest in die Kamera und verkündete: "Wir sind schwanger. Updates dazu gibt es später in meiner Story."

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro und ihr Partner mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro und ihr Mann Alex bei der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft

Anzeige Anzeige