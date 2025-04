Süße Neuigkeiten: Yvonnedilauros Tochter ist auf der Welt

Was für süße Nachrichten: Yvonnedilauro (33) ist erneut Mama geworden! Das gibt die Influencerin nun überglücklich auf Instagram bekannt. "Unsere Prinzessin ist da. Jetzt fühlen wir uns komplett und versuchen, die Zeit zusammen ganz intensiv zu genießen", schreibt die frisch gebackene Zweifach-Mama. Dazu teilt sie ein paar niedliche Schnappschüsse mit ihrem neuesten Familienmitglied. Ein Foto zeigt sie und ihren Mann Alex mit ihrem Töchterchen, auf einem weiteren liegt die Kleine auf der Brust ihrer Mama.

Weitere Details zur Geburt oder den Namen ihres Babys gibt die 33-Jährige noch nicht preis. Sie lässt aber durchblicken, dass sie ihrer Community bald mehr Eindrücke in ihre Geburt geben möchte: "Ich habe euch auch bei vielen mitgenommen und werde euch bald ein paar Einblicke geben." Für die Unterstützung ihrer Fans bedankt sie sich anschließend auch mit lieben Worten: "Ich rechne euch das hoch an und bin froh, dass so viele von euch Verständnis haben."

Yvonne ist seit Jahren als Influencerin aktiv und hat sich eine große Fangemeinschaft aufgebaut, der sie regelmäßig Updates aus ihrem Leben gibt. Mit ihrem Mann Alex, dem sie 2023 das Jawort gegeben hat, durfte sie bereits einen Sohn begrüßen – der Kleine ist mittlerweile vier Jahre alt. Im August vergangenen Jahres gab sie bekannt, dass sie erneut Nachwuchs erwartet, und nahm ihre Follower seither auf ihrer Schwangerschaftsreise mit. Vor wenigen Tagen machten sich ihre Fans allerdings Sorgen, da sie sich nicht meldete. Nun ist klar, weswegen: Ihre Tochter machte sich auf den Weg.

Instagram / yvonnedilauro Yvonne Dilauro an ihrem ET

Instagram / yvonnedilauro Alex und Yvonnedilauro, 2025

