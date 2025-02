Im Friedwald: So emotional war Horst Jansons Trauerfeier

Familie, Freunde und Kollegen nahmen bewegend Abschied von Horst Janson (89). Der Schauspieler, bekannt aus der "Sesamstraße", verstarb Anfang des Jahres. Eine genaue Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben. Kürzlich fand die Beisetzung im Friedwald "Waldruh" bei Bad Tölz statt. Rund 100 Trauergäste versammelten sich laut Bild nahe dem Kloster Dietramszell, wo die Asche des Verstorbenen an einer Erle die letzte Ruhestätte fand. Unter den Anwesenden waren Größen wie Michaela May (72), die Theaterlegende Margit Kempf, der Journalist Helmut Markwort sowie Bernd Tewaag, der Ex-Mann von Uschi Glas (80). Horsts Witwe Hella Janson und die Töchter Laura und Sarah verabschiedeten den geliebten Ehemann und Vater mit tiefem Schmerz, aber auch mit liebevollen Worten.

Die Trauerfeier war von großen Emotionen und herzergreifenden Reden geprägt. Michaela May, die seit den 1990er-Jahren mit dem Schauspieler befreundet war, bewegte die Gäste mit einem Gedicht. "Es ist ein Gedicht über die Natur, das so wunderbar gepasst hat", schwärmte sie gegenüber Bild und ergänzte: "Es erzählt davon, dass man in allen Teilen der Natur den Menschen sehen kann, der verstorben ist. In den Wellen am See, in Blumen, Blättern und Schmetterlingen. Wir sind und bleiben alle ein Teil der Natur." Auch Horsts Tochter Laura ergriff das Wort und erinnerte sich unter Tränen an ihren "geliebten Papi", der ihr stets mit wenigen Worten Hoffnung schenkte, egal welches Hindernis das Leben bereithielt: "Du schaffst das. Mach dir keine Gedanken." Nach der Beisetzung lud die Familie die Trauergäste in den gemütlichen Gasthof Schmuck zu traditionellen bayerischen Speisen ein, wo viele schöne Erinnerungen geteilt wurden.

Die vergangenen Monate im Leben von Horst waren nicht gerade leicht gewesen: Ein Schlaganfall, ein schwerer Sturz, eine Hirnblutung und die Infektion mit einem Krankenhauskeim hatten ihm zu schaffen gemacht. Doch trotz dieser gesundheitlichen Rückschläge hatte der TV-Star nicht aufgegeben. Seine Gattin Hella berichtete gegenüber Freizeit Revue, dass die TV-Legende unermüdlich versucht habe, sich ins Leben zurückzukämpfen. "Er wollte leben, sonst hätte er schon lange vorher die Segel streichen können", betonte sie nachdrücklich.

Getty Images Laura Janson, Horst Janson und Hella Janson, 2014

Getty Images Hella und Horst Janson, 2010

