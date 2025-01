Deutsche TV-Welt trauert um "Sesamstraße"-Ikone Horst Janson

Die deutsche Fernsehwelt verabschiedet sich von einer ihrer Ikonen: Horst Janson (89), bekannt aus der "Sesamstraße" und unzähligen weiteren TV-Produktionen, ist verstorben. Die traurige Nachricht wurde von seiner Ehefrau Hella an Bild übermittelt. Auch Horsts erste Ehefrau, Monika Lundi, äußerte sich bestürzt: "Der arme Schatz. Aber jetzt ist er wenigstens erlöst." Der gebürtige Mainzer, der von 1980 bis 1985 in der beliebten Kindersendung zu sehen war, kämpfte zuletzt mit schweren gesundheitlichen Problemen.

Bereits ein Schlaganfall im Frühsommer 2024 markierte eine ernste gesundheitliche Krise. Nach einer erfolgreichen Reha schien sich sein Zustand zunächst zu stabilisieren, doch ein Sturz und eine anschließende Infektion mit einem Krankenhauskeim verschlechterten seine Situation dramatisch. Obwohl er über Weihnachten noch in ärztlicher Betreuung war, blieb seine Familie stets an seiner Seite. Horst, der durch Klassiker wie die Serie "Der Bastian" und die "Sesamstraße" in den 1980er-Jahren in den Herzen vieler Zuschauer geblieben ist, musste diese schweren Momente nicht allein durchstehen – seine Ehefrau Hella war immer für ihn da.

Horst Janson war nicht nur ein begnadeter Schauspieler, sondern auch ein Mensch, der durch seine sympathische Art Generationen von Fans berührte. Seine Karriere begann in den 1960er-Jahren, doch der Durchbruch gelang ihm mit Formaten wie "Salto Mortale" und "Der Bastian". Besonders in der "Sesamstraße" wurde er für Kinder und Eltern gleichermaßen zu einer vertrauten Figur. Privat war für ihn Familie immer ein wichtiger Halt. Mit Hella, seiner Ehefrau seit über 40 Jahren, lebte er bis zuletzt in München-Grünwald. Seine zwei Töchter und zahlreiche Weggefährten erinnern sich an einen humorvollen, warmherzigen Mann, der ein bedeutendes Kapitel der deutschen Fernsehgeschichte mitprägte.

Getty Images Horst Janson und seine Frau Hella

Getty Images Hella und Horst Janson im Dezember 2013

