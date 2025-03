Monika Lundi stirbt nur kurz nach Ex-Mann Horst Janson (†89)

Monika Lundi ist verstorben – das bestätigt nun eine ihrer engsten Freundinnen, Rita Russek, gegenüber Bild. Die Ex-Frau von TV-Legende Horst Janson (89) soll schon eine Weile geschwächelt haben. "Monika ist am Mittwoch friedlich eingeschlafen. [...] Es ging am Ende sehr schnell. Sie war schon eine ganze Weile schwach", erklärt Rita im Gespräch mit dem Blatt. Monika soll Atemprobleme und eine Lungenentzündung gehabt haben, weswegen sie in ein Krankenhaus in München eingeliefert wurde. Noch dazu hatte sie sich einen Grippevirus eingefangen, der sie täglich mehr und mehr schwächte. Rita beschreibt ihren Zustand als: "Sie ist verweht, das trifft es am besten."

Erst vor knappen sechs Wochen starb ihr Ex-Partner Horst – der Tod des "Sesamstraße"-Stars nahm sie damals sehr mit. Gegenüber dem Magazin meinte sie damals noch: "Der arme Schatz. Aber jetzt ist er wenigstens erlöst." Obwohl sie sich in den 70ern nach nur drei Jahren Ehe voneinander scheiden ließen, floss kein böses Blut zwischen Horst und Monika. Bis zum Tod des TV-Stars verband sie eine enge Freundschaft.

Horst und Monika fanden beide noch einmal die große Liebe in ihren jeweiligen Partnern, die sie bis zum Tod begleiteten. Während Horst sich in seine letzte Ehefrau Hella verliebte, ging Monika ab 1989 mit Hans Stetter durchs Leben. Er verstarb 2019 und wurde laut Rita "neben einem Baum" beigesetzt, wie Rita dem Blatt erzählt. Dort soll auch ein Platz für Monikas Urne gefunden werden, sobald das Wetter besser ist.

MEGA / TF2 / HS1 / WENN / Newscom Horst Janson, Schauspieler

Getty Images Horst Janson, Schauspieler

