"Sesamstraße"-Macher verabschieden sich von Horst Janson (†)

Die deutsche Film- und Fernsehlandschaft trauert um Horst Janson. Der Schauspieler verstarb im Alter von 89 Jahren. Berühmt wurde er nicht zuletzt durch seinen Auftritt in der beliebten Kinderserie "Sesamstraße". Dort war Horst mit Unterbrechungen von 1980 bis 1985 zu sehen. Er begeisterte das Publikum mit seiner Wärme und seinem Sinn für Humor. Der offizielle Instagram-Account der "Sesamstraße" würdigte ihn nun mit einem rührenden Beitrag. "Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Horst Janson, der uns als 'Horst' in der Sesamstraße mit seiner Herzlichkeit und seinem Lächeln verzauberte. Seine Auftritte brachten Generationen von Kindern zum Lachen und lehrten uns wertvolle Lektionen", lautet das emotionale Statement. Der Verlust des TV-Stars hinterlasse "eine Lücke in unseren Herzen", so die Macher.

Neben dieser Hommage wurde auch ein Schwarz-Weiß-Foto von einem seiner Auftritte in der "Sesamstraße" veröffentlicht. In der Rolle, die seinen echten Vornamen trug, begeisterte der zweifache Vater mehrere Generationen von Kindern und sorgte für viele Lacher. Die Fans zeigten sich berührt und drückten in den Kommentaren ihre Anteilnahme aus. "Meine Kindheit. Gute Reise, lieber Horst" oder "Danke für eine sorgenlose Kindheit", "Toller Schauspieler und liebenswerter Mensch – 'Sesamstraße' mit dir war schön", ist unter dem Beitrag zu lesen.

Horst war nicht nur in der "Sesamstraße" eine feste Größe, sondern auch in vielen anderen Film- und Fernsehproduktionen wie "SOKO München" oder "Sturm der Liebe" zu sehen. Privat lebte er ein eher ruhiges Leben abseits des großen Medienrummels im Münchner Stadtviertel Grünwald. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Töchter.

Getty Images Horst Janson, Schauspieler

Getty Images Hella Janson und Horst Janson, Dezember 2013

