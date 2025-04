Horst Janson Ex-Frau Monika Lundi wurde nun beigesetzt

Monika Lundi, die einstige deutsche Filmschauspielerin, ist am Montag auf dem Münchner Waldfriedhof im engsten Freundeskreis beigesetzt worden. Die Trauerfeier fand bei frühlingshaften 18 Grad statt und wurde laut Bild in aller Stille abgehalten. Monika, die unter anderem an der Seite von Roy Black (✝48) mit dem Film "Grün ist die Heide" große Erfolge feierte, ist am 26. Februar im Alter von 82 Jahren in einer Münchner Klinik verstorben. Sie ruht nun in einem Urnengrab an einem Baum neben ihrem dritten Ehemann Hans Stetter, mit dem sie bis zu seinem Tod 2019 glücklich verheiratet war.

Monika Lundi verstarb nur wenige Wochen nach ihrem ehemaligen Ehemann Horst Janson (89), der im Januar mit 89 Jahren starb. Schon länger soll es ihr gesundheitlich nicht gut gegangen sein, wie ihre langjährige Freundin, "Wilsberg"-Star Rita Russek zuvor verriet. Die Schauspielerin litt an einer Lungenentzündung und weiteren Komplikationen, die ihren Zustand zunehmend verschlechterten. Dennoch pflegte sie bis zuletzt ein enges Verhältnis zu Horst, trotz ihrer Scheidung in den 70er-Jahren nach nur drei Ehejahren. "Der arme Schatz. Aber jetzt ist er erlöst", äußerte sie kurz nach seinem Tod gegenüber Bild.

Monika Lundi und Horst Janson fanden beide nach ihrer Ehe noch einmal neue Lebensgefährten, die sie bis zu deren Toden an ihrer Seite hatten. Monika verbrachte ihre letzten Jahrzehnte mit dem Fernsehschauspieler Hans Stetter, an dessen Seite sie nun ihre letzte Ruhe gefunden hat. Horst war vor seinem Ableben über 40 Jahre mit seiner Frau Hella verheiratet, mit der er bis zuletzt in München-Grünwald verbrachte.

