Deshalb verbringt Horst Janson Weihnachten in der Klinik

Horst Janson (89) muss das Weihnachtsfest in einer Reha-Klinik feiern. Der Schauspieler wurde in diesem Jahr vom Pech verfolgt und hatte mehrere gesundheitliche Probleme. Nach einer schweren Hirnblutung und der Infektion mit einem Krankenhauskeim ist der Zustand des "Sesamstraße"-Stars weiterhin so ernst, dass er unter ärztlicher Beobachtung bleiben muss. Wie Bild berichtet, wurde der Keim zufriedenstellend behandelt, doch eine vorzeitige Entlassung wäre zu riskant. Demnach werden allerdings die Familienmitglieder des Wiesbadeners, allen voran seine Frau Hella und ihre zwei Töchter, an den Feiertagen bei ihm sein.

Die lange Krankheitsgeschichte des 89-Jährigen begann im Sommer. "Mein Mann hatte einen leichten Schlaganfall. Er hatte immer einen niedrigen Blutdruck, hat gesund gelebt. Wenn seine Vitalwerte nicht so gut wären, hätte es schlimmer ausgehen können", gab seine Frau im Juni gegenüber Freizeit Revue preis. Zwei Monate später wurde Horst nach einem Sturz mit einer Hirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert. Obendrein kam im November noch eine Infektion mit einem Krankenhauskeim dazu. Seitdem wird der Bambi-Gewinner stationär behandelt.

Vor seinen Gesundheitsschocks arbeitete Horst auch mit über 80 Jahren noch im Film- und Fernsehbusiness. "Solange ich fit bin und den Text behalten kann, möchte ich weiterarbeiten. Das ist ja das Schöne am Schauspielerberuf: Da gibt es kein Rentenalter", schwärmte der "Der Kapitän"-Darsteller vor wenigen Jahren gegenüber Bild. Um gesund zu bleiben, habe er zweimal am Tag ausgiebige Dehnübungen gemacht.

Getty Images Hella Janson und Horst Janson, Dezember 2013

MEGA / TF2 / HS1 / WENN / Newscom Horst Janson, Schauspieler

