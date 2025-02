Laura Janson äußert sich nach dem Tod von Vater Horst Janson

Vor wenigen Tagen musste die deutsche Fernsehwelt einen schweren Verlust hinnehmen: Der beliebte Schauspieler Horst Janson verstarb im Alter von 89 Jahren in München. Seine Tochter Laura Janson spricht nun mit Bunte über ihren berühmten Vater. Dabei gibt die 38-Jährige Details zu den letzten Monaten des Fernsehstars preis. Sie erzählt: "Mein Vater wurde zusehends vergesslicher, was ihn selbst am meisten nervte. Es gab Anzeichen für eine beginnende Demenz."

Im Sommer 2024 erlitt Horst (89) eine Hirnblutung und musste nach seinem Aufenthalt in der Klinik in die Reha. Es folgte eine weitere Operation, um überschüssige Flüssigkeit vom Gehirn abzuleiten. Nach diesen Erlebnissen war der Star wohl nicht mehr derselbe Mensch. Laura berichtet: "Er konnte nicht mehr sprechen, nicht mehr schlucken, nur noch liegen und Wände anstarren. Er hat auf uns nicht mehr reagiert, es war ein Albtraum, ihn da liegen zu sehen, mit dieser tiefen Traurigkeit, die ihn umgab." Wie sie betont, waren seine Frau Hella und seine beiden Töchter bei ihm, als er starb.

Natürlich trauern nicht nur seine Kinder sowie seine zahlreichen Fans aktuell um Horst, sondern auch seine hinterbliebene Gattin. Wie sie kürzlich im Interview mit Freizeit Revue enthüllte, wollte sich der TV-Star bis zum Schluss zurück ins Leben kämpfen: "Er wollte leben, sonst hätte er schon lange vorher die Segel streichen können." Nach zwei Schlaganfällen im Januar gab es laut Hella aber die endgültige Gewissheit über sein Schicksal: "Der Arzt sagte uns, man könne ihm leider nicht mehr helfen. [...] Ich musste ihn loslassen, obwohl es mir das Herz zerreißt."

Getty Images Horst Janson mit seiner Tochter Laura und seiner Frau Hella, Dezember 2010

Getty Images Hella Janson mit Laura und Horst Janson, Dezember 2008

