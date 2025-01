Krankenhauskeime: Es gibt neue Details zu Horst Jansons Tod

Gestern wurde der Tod von Horst Janson bekannt. Die TV-Ikone, die durch Serien wie "Sesamstraße" berühmt wurde, starb im Alter von 89 Jahren. Noch ist nicht geklärt, woran der Schauspieler letztlich verstarb. Allerdings berichtet RTL, dass Horst über die Weihnachtsfeiertage im Krankenhaus lag, da er sich vorher mit einem Krankenhauskeim infiziert habe. Ob die Infektion mit seiner Todesursache zusammenhängt, muss noch geklärt werden. Doch die Keime seien besonders für Babys und ältere Menschen gefährlich, wie Dr. Christoph Specht dem TV-Sender erklärte.

Horst kämpfte im vergangenen Jahr mit schweren gesundheitlichen Problemen. So erlitt er im vergangenen Sommer einen Schlaganfall. Was ihm kurz vor seinem Tod gesundheitlich fehlte, ist hingegen nicht näher bekannt – lediglich, dass er über Weihnachten in ärztlicher Behandlung war. Seinen Tod machte seine Frau Hella schweren Herzens publik. "Der arme Schatz. Aber jetzt ist er wenigstens erlöst", erklärte sie gegenüber Bild. Die beiden waren von 1982 bis 2025 miteinander verheiratet und bekamen zwei Töchter.

Bekanntheit erlangte Horst im Jahr 1968 durch die ARD-Fernsehserie "Salto Mortale". In den 80er Jahren trat er regelmäßig in der "Sesamstraße" auf. Zudem war der Schauspieler auch als Synchronsprecher tätig. Unter seinen Kollegen genoss er Anerkennung und wurde für seine beruflichen Leistungen sehr geschätzt. Zudem war er für sein bodenständiges und sympathisches Auftreten bekannt.

Getty Images Hella Janson und Horst Janson, Dezember 2013

Getty Images Horst Janson, Schauspieler

