Nur Flirt? Karsten Walter knutscht mit männlichem Model rum

Schlagerstar Karsten Walter (31) ist am Strand von Miami in Flirtlaune. Fotografen erwischten ihn in inniger Zweisamkeit mit dem kubanischen Männermodel Cesar Daniel. Auf Fotos, die Bild veröffentlichte, sieht man die beiden in trauter Zweisamkeit beim Sonnenbaden – auch zu einem Kuss kam es. "Ich bestätige den Flirt, aber will mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern", erklärte der Sänger gegenüber dem Blatt. Angeblich daten sich Karsten und Cesar seit etwa zwei Monaten. Kennengelernt haben sie sich angeblich ganz klassisch auf einer Party.

Für den "Zeig mir was Liebe ist"-Interpreten ist es die erste öffentlich gewordene Romanze seit seiner Trennung von Marina Marx im Oktober 2023. Mit der Sängerin war Karsten zwei Jahre lang liiert. Zuvor sorgte seine Kurzzeit-Beziehung mit der Schlager-Legende Michelle (53) 2018 für Schlagzeilen – die elf Wochen dauernde Liaison mit der 21 Jahre älteren Kollegin wurde damals in der Branche heiß diskutiert. 2024 erklärte Karsten noch, er sei "glücklich und Single" und spiele mit dem Gedanken, die Promi-Dating-App Raya auszuprobieren. Seine aktuellen Fotos zeigen jedoch, dass sein Herz möglicherweise längst wieder vergeben ist.

Karsten wurde durch die Schlager-Boyband Feuerherz bekannt, die bis 2020 gemeinsam Hits wie "Verdammt guter Tag" veröffentlichte. Seit dem Ende der Band ist er erfolgreich solo unterwegs und trat auch schon bei der ZDF-Show von Giovanni Zarrella (46) auf. Auch als Schauspieler ist er tätig: Seit Mitte 2023 ist er als Noah Kaiser bei Köln 50667 zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Karsten Walter und Marina Marx, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / karstenwalterofficial Karsten Walter, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Anzeige