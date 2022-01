Karsten Walter (28) steigt ins Schauspiel-Business ein! In wenigen Tagen ist es so weit: Das GZSZ Spin-off Leon – Glaub nicht alles, was du siehst geht an den Start und der hochkarätige Cast um Susan Sideropoulos (41) und Daniel Fehlow (46) kann die Ergebnisse der Dreharbeiten an der Ostsee präsentieren. Die Hauptbesetzung des Ablegers wurde bereits vor einiger Zeit groß verkündet – ein weiteres bekanntes Gesicht stößt jetzt aber noch dazu: Der einstige Feuerherz-Sänger Karsten hat sich ebenfalls eine Rolle gesichert.

Wie RTL in einer Pressemitteilung verkündet hat, spielt der Musiker den Kitesurfer Linus. Über seine Figur kann der einstige DSDS-Teilnehmer schon so viel verraten: "Linus ist ein junger, sportlicher Kitesurfer, der mit seinem Talent auch die ein oder andere Frau von sich überzeugen kann." Und wie hat sich der 28-Jährige am Set geschlagen? Er betonte, dass er durch Musikvideo-Drehs immerhin schon ein wenig Vorerfahrung habe sammeln können. "Zu sehen, was für Arbeit dahinter steckt und wie viel Text sich die Hauptdarsteller merken müssen, die jeden Tag vor der Kamera stehen, hat mich sehr beeindruckt und davor habe ich größten Respekt", ergänzte er jedoch.

Auch wenn die Handlung in dem Spin-off natürlich etwas vom Original abweicht, ist Karsten dennoch schon mit der GZSZ-Welt vertraut. Vor allem die Liebesgeschichte um Leon und Verena ist ihm noch im Gedächtnis. Er habe die Daily früher mit seinen Schwestern verfolgt. "Die neue Story von Leon fand ich auf Anhieb superspannend und habe daher auch direkt zugesagt", versicherte er.

Karsten Walter, Sänger

Carmela A. C. Bonomi, Karsten Walter, Arne-Carlos Böttcher und Amelie Arndt

Karsten Walter, Künstler

