Baldige Hochzeit? Karsten Walter gibt erste Details preis

Wann läuten endlich die Hochzeitsglocken bei Karsten Walter (29)? Eigentlich ist der ehemalige Feuerherz-Sänger seit Oktober 2020 mit seiner Freundin Marina Marx zusammen – doch erst fünf Monate später machten sie ihre Beziehung in der Show "Schlagerchampions" von Florian Silbereisen (40) öffentlich. Daraufhin folgte der nächste Liebesknüller: Noch im selben Jahr verlobten sich die Musiker! Fans fragen sich seitdem, wann es endlich so weit ist – jetzt verriet der zukünftige Bräutigam die ersten Hochzeit-Details!

In einem Interview mit spot on news stellte der 29-Jährige klar, dass eine große Hochzeit im Fernsehen nicht infrage kommt: "Marina und ich möchten diesen Moment ganz privat mit Familie und Freunden teilen", offenbarte Karsten. Aber wann möchten die Verlobten denn endlich heiraten? Obwohl der Sänger bereits vor einiger Zeit in dem Podcast "Aber bitte mit Schlager" verriet, dass er bis zu seinem 30. Geburtstag verheiratet und Vater sein möchte, scheint es bis zu der geplanten Hochzeit doch noch ein wenig zu dauern: "Vor 30 passiert da nichts, [...]. Mal schauen, was die Zukunft so bringt."

Der nächste Schritt in ihrer Beziehung scheint jetzt erst einmal eine gemeinsame Wohnung zu sein, denn aktuell führt das verlobte Paar noch eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Ulm. "Wahrscheinlich wird es Hamburg", verriet der Ex von Michelle (50) bereits – die Stadt, in der auch ein Teil von Karstens Familie wohnt, sei "Marinas Wahlheimat".

Instagram / marinamarx_official Marina Marx und Karsten Walter im Juni 2021

Instagram / karstenwalterofficial Karsten Walter und Marina Marx im Oktober 2021

Instagram / karstenwalterofficial Marina Marx und Karsten Walter im Dezember 2021

