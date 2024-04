"Köln 50667"-Star Karsten Walter veröffentlicht neue Single

Die Fans kennen Karsten Walter (30) vor allem als Noah Kaiser aus der Reality-Soap Köln 50667. Doch was einige nicht wissen: Der Darsteller hat bereits eine lange Musikkarriere hinter sich. Schon im Jahr 2014 stand er als Sänger mit der Schlager-Boygroup Feuerherz auf der Bühne. Seit der Auflösung der Band im Jahr 2020 arbeitet der Musiker jedoch an seiner Solokarriere. Nach seinem Hitalbum "Komm näher" aus dem Jahr 2022 veröffentlicht der Nordrhein-Westfale nun einen weiteren Song. Sein aktuelles Werk "Eisblaue Augen" ist ab jetzt überall erhältlich. "Das Lied fängt die Energie und Emotionen ein, die mit dem Blick in eisblaue Augen verbunden sind, und nimmt den Hörer mit auf eine immersive musikalische Reise", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von RTL2.

Von Karstens neuem Schlagersong zeigen sich seine Fans begeistert. Vor allem auf Instagram erhält der 30-Jährige für sein neues Lied viel Zuspruch. "Ein wirklich toller Song mit Gänsehautmomenten! Ein echter Ohrwurm", schwärmt ein Nutzer. Mit dieser Meinung ist er scheinbar nicht alleine. "Ich liebe den Song so sehr! Der läuft bei mir schon den ganzen Tag", betont ein weiterer User begeistert. Doch auch von seinen TV-Kollegen erhält der Realitystar für sein neues Lied Unterstützung. Der Schauspieler Alexander Vukomanovic, der bei "Köln 50667" den Überflieger Max Reider verkörpert, richtet positive Worte an seinen Freund. "Wilder Song, Broski", schreibt der Kölner.

Bevor sich Karsten voll und ganz auf seine Solokarriere konzentrierte, hatte der Künstler im Jahr 2021 das Duett "Fahr zur Hölle" mit seiner damaligen Freundin Marina Marx veröffentlicht. Fast fünf Jahre galt das Musiker-Duo als absolutes Traumpaar, bis sie im vergangenen Jahr plötzlich ihre Trennung bekannt gaben. "Seit 2018 gehen wir gemeinsame Wege – zuerst als Freunde, dann als Partner und schon immer als Seelenverwandte. Und trennen sich auch unsere Wege, weiß ich ganz genau, die Erinnerung wird ewig leben. Pass gut auf dich auf", verkündete der Darsteller damals in einem emotionalen Post auf Instagram.

Instagram / karstenwalterofficial Karsten Walter, "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / karstenwalterofficial Marina Marx und Karsten Walter im Dezember 2021

