Marina Marx und Karsten Walter (29) möchten unbedingt den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen! Das einstige Feuerherz-Mitglied und die Sängerin sind seit über einem Jahr ein Paar – und überglücklich miteinander. Momentan führen die gebürtige Laupheimerin und der gebürtige Bonner allerdings noch eine Fernbeziehung. Doch das soll sich bald ändern: Karsten und Marina wollen endlich in eine gemeinsame Wohnung ziehen!

Im Promiflash-Interview auf dem Bildrenntag in Gelsenkirchen antwortete Marina auf die Frage, ob sie vorhaben, sich eine gemeinsame Bleibe zu suchen mit: "Ja, auf jeden Fall." Doch damit offenbar noch nicht genug – Karsten deutete an, dass er sich vorstellen könne, auch weitere Schritte zu gehen: "Wir planen so einiges." Etwa eine Verlobung oder Nachwuchs? Darauf wollte das Paar nicht genauer eingehen. Kinder könnten sie sich aber auf jeden Fall schon mal vorstellen. "Am besten eine ganze Fußballmannschaft, elf", scherzte die 31-Jährige.

Darüber hinaus plauderte Karsten aus, warum genau Marina seine Mrs. Right ist. "Ich schätze auf jeden Fall ihre Ehrlichkeit und ihre Liebe, die sie mir tagtäglich schenkt", schwärmte der Musiker. Seine Auserwählte fand ähnlich rührende Worte: "Ich liebe es, dass Karsten auch so empathisch ist und mich in den Schlaf telefoniert."

ActionPress Karsten Walter und Marina Marx, Sänger

ActionPress Karsten Walter, Sänger

Instagram / marinamarx_official Marina Marx und Karsten Walter

