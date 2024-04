Karsten Walter verrät Details über Trennung von Marina Marx

Wie hat Karsten Walter (30) das Liebes-Aus mit Marina Marx verkraftet? Im Oktober des vergangenen Jahres machten die Musiker öffentlich, dass sie kein Paar mehr sind. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Karsten einen Song mit dem Titel "Eisblaue Augen", in dem es unter anderem auch um die Trennung geht. Im Interview mit RTL verrät er: "Ich möchte betonen, dass Marina und ich im Guten auseinandergegangen sind." Am Ende habe es einfach nicht mehr funktioniert. Ein Grund dafür war auch die Distanz. "Ich bin nach Köln gezogen, während sie weiterhin in Laupheim wohnt", erklärt der einstige Feuerherz-Sänger.

Karsten und Marina stehen dennoch weiterhin in Kontakt. "Uns verbindet eine superschöne Zeit und wir haben sehr viel miteinander erlebt und sind auch immer noch befreundet", betont der 30-Jährige. Was die Liebe angeht, schaut sich der Nordrhein-Westfale nun aber anderweitig um: "Ich habe mich tatsächlich vor ein paar Tagen auf der Dating-App Raya angemeldet." Dabei sucht er aber nicht zwangsläufig eine neue Partnerin, sondern vor allem Freundschaften. Reizvoll findet er vor allem, dass ihm dort Frauen aus anderen Ländern vorgeschlagen werden.

Der Ex von Schlagerstar Michelle (52) könnte sich sogar vorstellen, eines Tages auszuwandern: "Mit einer neuen Liebe hat das nichts zu tun – ich bin generell sehr offen dafür. Ich habe mit 16 schon ein Jahr in Amerika gelebt und war auch über Silvester in Miami. Wer weiß, wo ich später mal lande." Er liebe andere Mentalitäten und Kulturen. "Vielleicht bleibe ich aber auch in Deutschland, wenn ich meine neue große Liebe finde", lässt der Köln 50667-Darsteller offen.

Instagram / marinamarx_official Marina Marx und Karsten Walter im Juni 2021

Instagram / karstenwalterofficial Karsten Walter, Schlagersänger

