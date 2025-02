Karsten Walter äußert sich zur Knutscherei mit Männermodel

Karsten Walter (31) wurde kürzlich in einem innigen Moment erwischt: Der Schlagerstar knutschte am Strand von Miami mit dem kubanischen Model Cesar Daniel. Nachdem er zunächst keine weiteren Details zu seinem Flirt preisgeben wollte, scheint er es sich nun anders überlegt zu haben. Gegenüber RTL erzählt der "Komm näher"-Interpret jetzt nämlich: "Ich bin Ende Dezember nach Miami geflogen, war zwei Monate dort, habe sehr viel erlebt und vor allem tolle Menschen kennengelernt. Ja, auch unter anderem Cesar Daniel." Die zwei Männer begegneten sich auf einer Party und stehen auch jetzt weiterhin in Kontakt. "Wir hatten eine sehr schöne und intensive Zeit", gesteht er.

Die Frage nach seinem Beziehungsstatus lässt Karsten weiterhin offen, betont aber, dass es im Endeffekt auch nicht wichtig sei, dass es sich bei seinem Flirt um einen Mann handelte. "Wir leben im Jahr 2025, da sollte es eigentlich komplett normal sein und nicht mehr für Aufregung sorgen. Ich bin gerade in einer Phase, in der ich mich selbst noch neu kennenlerne und will mich nicht in eine Schublade stecken lassen. Ich bin einfach offen und liebe Menschen", macht der 31-Jährige deutlich. Seine Zeit in den USA habe ihm in dieser Hinsicht sehr gutgetan – denn in Deutschland habe er sich "oft unter Druck gesetzt gefühlt" und gedacht, er müsse die Erwartungen erfüllen, die die Gesellschaft an ihn hat.

Vor der Knutscherei mit Cesar war es relativ still um Karstens Liebesleben. Das Mitglied der Schlagerband Feuerherz trennte sich im Oktober 2023 von Sängerin Marina Marx und verdeutlichte in einem Gespräch mit Bild vergangenes Jahr lediglich, "glücklich und single" zu sein. "Natürlich genieße ich meine Freiheiten", erzählte er und erweckte gleichzeitig den Eindruck, bereit für einen neuen Menschen in seinem Leben zu sein: "Raya ist momentan total angesagt unter den Stars. Ich habe die App noch nicht ausprobiert, aber es reizt mich schon. Vielleicht findet man mich bald dort."

Instagram / karstenwalterofficial Karsten Walter im November 2024

ActionPress Marina Marx und Karsten Walter im Mai 2022 in Gelsenkirchen

