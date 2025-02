Mutter meldet sich zum Tod von Kadance Fredericksen (†18)

Kadance Fredericksen, die als Vertreterin von Florida an der Miss Teen USA-Wahl teilnahm, ist am 17. Februar bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Wie ihre Adoptivmutter Lisa Fredericksen zwei Tage später People mitteilte, war Kadance nur drei Minuten von ihrem Zuhause entfernt, als das Unglück geschah. "Ich habe keine Ahnung, was passiert ist", sagte Lisa. Laut einem Bericht der Florida Highway Patrol geriet Kadances Auto auf der Florida State Road 4 aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lastwagen. Der Fahrer des Lkw, ein 56-jähriger Mann, wurde nur leicht verletzt. Kadance verstarb noch an der Unfallstelle.

Kadance war mehr als nur eine Schönheitskönigin. Noch einen Tag vor dem Unfall hatte die ehrgeizige Teenagerin die Zusage für ein Vollstipendium an der Mississippi State University erhalten. Ihr Traum war es, Tierärztin zu werden, und sie hatte bereits an neun Universitäten Aufnahmeangebote. "Sie hatte die ganze Welt in ihren Händen und sie war bereit, sie anzunehmen", äußerte sich ihre Mama Lisa gegenüber dem Magazin. Der plötzliche Unfall riss sie mitten aus ihren Zukunftsplänen. Laut einem Bericht der Florida Highway Patrol können die genauen Umstände, die zu dem Frontalzusammenstoß führten, derzeit nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an und die Trauer um Kadance ist in der Gemeinde groß.

Abseits ihrer akademischen und sportlichen Erfolge war der Teenager vor allem für seine liebevolle Persönlichkeit bekannt. Ihre Adoptivmutter Lisa, die sie von ganzem Herzen unterstützte, sprach oft voller Stolz über ihre Tochter. In der Familie war Kadance nicht nur die Zielstrebige, sondern auch diejenige, die stets für andere da war. Gegenüber People erwähnte Lisa auch, dass ihre Tochter mit ihrer gemeinnützigen Organisation 25.000 Dollar [23.914 Euro] für wohltätige Zwecke gesammelt hat, und sagte, dass ihre Tochter wollte, dass "alle glücklich sind".

Instagram / kadancefred Kadance Fredericksen, Dezember 2024

Instagram / kadancefred Kadance Fredericksen, Schönheitskönigin

