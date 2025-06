Neue Liebe? Simone Ballack macht eine vielsagende Andeutung

Simone Ballack (49) hat am Gardasee ein neues Leben begonnen: Seit einem Jahr ist die ehemalige Spielerfrau von Heiko Grote getrennt und widmet sich seither ihrem Traum vom eigenen Hotel. Neben der beruflichen Neuausrichtung sorgt jedoch vor allem ihr Liebesleben für Aufsehen. Im RTL-Interview gibt sich Simone geheimnisvoll, als sie gefragt wird, ob es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. "Vielleicht habe ich ja auch einen und du weißt es nur nicht. Ich muss ja nicht immer alles erzählen", sagt die Ex-Frau von Michael Ballack (48) und lässt damit Raum für Spekulationen.

Nach der Trennung von Heiko, mit dem sie eine On-off-Beziehung führte, scheint Simone bewusst einen anderen Pfad einzuschlagen. Sie verrät, dass sie in der Liebe nun vorsichtiger und abwägender vorgehen möchte. Der Fokus liegt aktuell auf ihrer beruflichen Verwirklichung. Mit dem Hotelprojekt erfüllt sie sich einen langersehnten Traum, den sie verwirklicht, nachdem ihre Söhne Louis und Jordi ihren eigenen Weg eingeschlagen haben. Für ihren Traum vom eigenen Hotel ließ sich die 49-Jährige sogar zur General Managerin ausbilden.

Auch abseits ihres beruflichen Erfolgs zeigt sich Simone von einer selbstbewussten und genussvollen Seite. Immer wieder teilt sie auf Instagram Einblicke in ihr Leben am Gardasee, zuletzt mit einem Foto, das sie am Steuer eines Schnellboots zeigt. In luxuriöser Badebekleidung posiert sie vor der traumhaften Kulisse Italiens und lässt ihre Follower mit einem Augenzwinkern wissen, dass für sie Geschwindigkeit und Stil Hand in Hand gehen.

