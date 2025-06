"Schick ihn zu mir": Charlotte Würdig feiert diesen Fetisch

Charlotte Würdig (46) plaudert wieder aus dem Nähkästchen. In der neuesten Folge ihres Podcasts "The Real Ex-Wives", den sie gemeinsam mit Georgina Stumpf moderiert, ging es dieses Mal um ungewöhnliche Vorlieben und Fetische. Als Georgina von einem Follower berichtete, der gern ihr sogenanntes "Pay Pig" sein wolle, reagierte die Moderatorin mit einem Augenzwinkern und brach in Lachen aus: "Schick ihn zu mir! Ich werd' ihn sowas von kinken, der kommt gar nicht mehr klar!"

In der Podcast-Folge erklärten die beiden Ex-Partnerinnen von Sido (44) den Zuhörern die Einzelheiten des Trends noch etwas genauer: Männer, die sich dem "Zahlschwein"-Fetisch hingeben, überlassen Frauen ihre Kreditkarten, bezahlen teure Geschenke oder erwarten mitunter nur ein Foto der gekauften Ware als "Belohnung". Georgina teilte in diesem Zusammenhang ihre Erfahrungen und gestand, von der Anfrage nicht allzu überrascht gewesen zu sein. Für Charlotte hingegen war das Thema neu – aber die fröhliche Offenheit der beiden Frauen sorgte dafür, dass die Unterhaltung eher humorvoll als ernst ausfiel. Im Podcast der beiden, der sich immer mehr als Tabubrecher entpuppt, bleibt kein Thema unangetastet.

Schon vor einigen Wochen hatten die beiden im Podcast ein anderes Thema offen angesprochen: ihr Sexleben. Georgina verriet damals ganz ungeniert, dass sie zuletzt im Herbst 2024 mit ihrem Ex Sido intim war. "Ich muss sagen, ich vermisse es aber auch nicht", sagte die Streamerin damals im Hinblick auf ihre längere Pause. Charlotte gestand sogar, noch länger keinen Sex mehr gehabt zu haben. "Ich hatte Ende November vorletzten Jahres, 2023, [das letzte Mal Sex]. Da sind wir also jetzt bei anderthalb Jahren Trockenzeit", plauderte die Unternehmerin damals völlig entspannt aus.

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Social-Media-Star

RTL Charlotte Würdig