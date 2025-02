Schönheitskönigin Kadance Fredericksen stirbt mit 18 Jahren

Kadance Fredericksen, die amtierende Miss Okaloosa County Teen USA 2024, ist bei einem tragischen Autounfall in Florida ums Leben gekommen. Dies bestätigt nun ihre Familie gegenüber WKRG. Die 18-Jährige war am Nachmittag des 17. Februar mit ihrem Wagen in Santa Rosa County unterwegs, als ihr Fahrzeug frontal mit einem Traktoranhänger kollidierte. Während der 56-jährige Fahrer des anderen Wagens nur leichte Verletzungen erlitt, starb Kadance noch am Unfallort.

Sie sollte in diesem Jahr an der Wahl zur Miss Florida Teen USA teilnehmen und war bereits eine gefeierte Größe bei Schönheitswettbewerben. Die Nachricht von ihrem Tod hat die Gemeinde in Florida tief erschüttert, und viele Menschen gedenken ihr mit emotionalen Worten und Erinnerungen. "Mit tiefer Traurigkeit und schwerem Herzen teilen wir den Tod einer unserer geliebten Delegierten, Kadance Fredericksen, mit", verkündet beispielsweise die "The Miss Florida USA"- Organisation auf Instagram und ergänzt: "Unsere Festspielgemeinde hat eine wunderbare Seele verloren – eine, die ein wahres Licht in dieser Welt war."

Hinter ihrem strahlenden Auftreten bei Schönheitswettbewerben verbarg sich ein vielseitig engagiertes junges Talent. Kadance war für ihre Zielstrebigkeit, ihre Leidenschaft für Tiere und ihren Einsatz in der Community bekannt. Ihre Familie bestätigte gegenüber dem Sender WKRG, dass Kadance zudem große Pläne für die Zukunft hatte. Die Schülerin der Baker High School war bei neun Universitäten angenommen worden und träumte davon, Tierärztin zu werden. Ihre Familie beschrieb sie als eine junge Frau, die alles hätte erreichen können: "Sie hatte die ganze Welt in ihrer Hand."

Instagram / kadancefred Kadance Fredericksen, Schönheitskönigin

Instagram / kadancefred Kadance Fredericksen, Model

