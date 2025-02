Audrey Hepburns ehemalige Schweizer Villa steht zum Verkauf

Audrey Hepburns (✝63) ehemaliges Anwesen im idyllischen Tolochenaz, einem Dorf nahe Lausanne in der Schweiz, steht zum Verkauf. Die prächtige Villa mit dem Namen "La Paisible", was übersetzt "der friedliche Ort" bedeutet, war über drei Jahrzehnte lang das Zuhause der Hollywood-Ikone. Audrey zog 1963 in die Villa, um der Hektik des Filmgeschäfts zu entfliehen und ein ruhiges Leben fernab des Glamours zu führen. Das Anwesen umfasst beeindruckende 1.000 Quadratmeter Wohnfläche mit 21 Zimmern, darunter zwölf Schlafzimmer und acht Badezimmer. Die jetzigen Besitzer, Katharina und Jean-Marc Beaujolin, bieten die Villa für rund 20 Millionen Euro an.

Die Beaujolins, die das Haus im Jahr 2001 von Hepburns Söhnen Sean Hepburn Ferrer und Luca Dotti erworben haben, entschieden sich für den Verkauf, nachdem ihre eigenen sechs Kinder das Elternhaus verlassen haben. "La Paisible" ist nicht nur außergewöhnlich groß, sondern auch von einem über 16.000 Quadratmeter großen Park mit weißen Rosensträuchern umgeben, die eine ganz besondere Geschichte erzählen: Die Rosen stammen von Audreys engem Freund und bekanntem Designer Hubert de Givenchy (✝91). Auch im Inneren des Hauses sind Spuren der Stilikone zu finden – von Vorhängen mit verspielten Blumenmustern bis hin zu liebevoll gestalteten Räumen, die Audrey selbst eingerichtet hat.

Audrey war nicht nur als Schauspielerin weltberühmt, sondern auch für ihre Bescheidenheit und ihre Liebe zur Natur bekannt. Sie zog ein zurückgezogenes Leben im Grünen stets dem Rummel in Hollywood vor. Die letzten Dekaden ihres Lebens verbrachte sie in der Schweiz, wo sie auch ihrer Leidenschaft für den Gartenbau nachging. Die großzügige Villa galt als ihr persönlicher Rückzugsort, den sie sorgfältig mit Charme und Wärme gestaltet hat. Audrey widmete sich überdies bis zu ihrem Tod 1993 ihrer Arbeit für Unicef, was sie als einen ihrer wichtigsten Beiträge ansah.

Getty Images Audrey Hepburn im Oktober 1961

Getty Images Audrey Hepburn, 1985

