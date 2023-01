Diva und Stilikone: Heute ist Audrey Hepburns 30. Todestag

Audrey Hepburn (✝63) bleibt unvergessen. Die britische Schauspielerin eroberte vor allem in den 50er- und 60er-Jahren die Kinos. Aber bis heute gilt sie als einer der größten weiblichen Filmstars in der Geschichte Hollywoods. Doch 1992 wurde bei ihr ein Gallenkarzinom diagnostiziert. Trotz einer Operation starb sie im Januar 1993 in ihrem Haus in der Schweiz. Und heute liegt Audreys Tod auf den Tag 30 Jahre zurück.

1961 spielte Audrey ihre wohl berühmteste Filmrolle in "Frühstück bei Tiffany". Das Plakat, auf dem sie lächelnd mit schwarzen Handschuhen und einer altmodischen Zigarette auf einem Tisch lehnt, ist beinahe legendär. Für ihre Darstellung wurde sie für einen Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert, musste sich aber geschlagen geben. Den Preis erhielt die Britin tatsächlich nur ein einziges Mal: Sie wurde 1954 für den Film "Ein Herz und eine Krone" ausgezeichnet. Aber sie machte sich nicht nur als Schauspielerin einen Namen, sondern gilt auch als absolute Stilikone –und das vor allem durch ihre berühmten, mit Kajal geschminkten "Katzenaugen". Abseits ihrer Filmkarriere widmete Audrey sich auch dem sozialen Engagement bei UNICEF. Heute wäre sie bereits 93 Jahre alt.

Dass Audrey unvergessen ist, beweisen auch die Nachrufe, die an ihrem Todestag gepostet werden. "Vor 30 Jahren haben wir Hollywoods anmutigste, eleganteste und inspirierendste Schauspielerin verloren", meint ein Fan bei Twitter. "Sie war ein wunderbarer Mensch und ihre gemeinnützige Arbeit ist das, was ich an ihr so liebe", ergänzt ein anderer. Und die französische Journalistin Hortense Crépin schreibt: "Sie bezaubert bis heute mit dem gewissen Extra namens Eleganz."

United Archives GmbH Audrey Hepburn in "Frühstück bei Tiffany", 1961

Getty Images Audrey Hepbrun bei einer UNICEF-Konferenz in London 1992

Getty Images Audrey Hepburn und ihr erster Ehemann Mel Ferrer, 1956

