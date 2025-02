"War plötzlich hellwach": Schwangere Kim Gloss hat Senkwehen

Kim Gloss (32) ist schon ganz bald dreifache Mama. Die DSDS-Bekanntheit befindet sich in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft, die in den vergangenen Wochen ein Auf und Ab war. Auf Instagram meldet sich die Influencerin nun mit wenig Schlaf zurück. "Ich war plötzlich hellwach um halb eins und habe nur zwei Stunden geschlafen, weil ich so Senkwehen hatte", berichtet Kim. In einer Story-Sequenz zeigt sich die hochschwangere Sängerin beispielsweise um drei Uhr nachts in der Küche, während sie genüsslich Cornflakes verspeist.

Inmitten ihrer Erzählung erinnert sich Kim an ihre vergangenen Schwangerschaften zurück und meint: "Wäre das nicht meine dritte Schwangerschaft, dann hätte ich schon Panik gehabt." Durch die anhaltenden Senkwehen habe sich auch ihre Kugel ein wenig abgesenkt, stellt die 32-Jährige fest: "Der Bauch ist wirklich ein bisschen runtergegangen und ich konnte dann wirklich nicht mehr schlafen." Doch das ist kein Grund zur Beunruhigung. Praktischerweise hatte Kim nach ihrer schlaflosen Nacht ohnehin einen Vorsorgetermin bei ihrer Frauenärztin.

Erst vor wenigen Tagen musste Kim wegen eines schmerzhaften Nierensteins operiert werden. "Gestern war die große OP, gestern ist also hoffentlich dieses Thema beendet worden", berichtete sie vergangenen Freitag in ihrer Story und gab im gleichen Atemzug Entwarnung: "Dem Baby geht es gut und mir geht es auch schon tausend Mal besser." Der Eingriff ermöglichte der hochschwangeren Netzbekanntheit wieder ein Stück Normalität in ihrem Leben. So konnte sie beispielsweise den Sonntag für einen Spaziergang mit ihrem Mann Alexander Beliaikin nutzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Anzeige Anzeige