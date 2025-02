Spaziergang möglich: Kim Gloss geht es jetzt wieder besser

Die vergangenen Wochen waren für Kim Gloss (32) ein echter Krankenhaus-Marathon. Wegen eines schmerzhaften Nierensteins musste die hochschwangere Influencerin gleich mehrfach operiert werden. Die letzte OP ist erst wenige Tage her. Und endlich kann sie wieder lachen. In ihrer Instagram-Story gibt Kim ein regelmäßiges Update zu ihrer Gesundheit und meldet sich nun nach einem Spaziergang an der frischen Luft. "Leute, ich war gerade einfach spazieren... Ich war einfach spazieren, ich kann nicht. [...] Seit einem Monat unmöglich gewesen, jeder Schritt war eine Qual – und ich war einfach gerade bei diesem wunderschönen Wetter mit meinem Mann spazieren", erzählt sie strahlend und mit Freudentränen in den Augen. Dann fügt sie erleichtert hinzu: "Ich fühle mich einfach wieder wie die Alte."

Für Kim hat dieser Moment eine besondere Bedeutung, denn die Schmerzen, die sie zuletzt hatte, waren so stark, dass sie sogar die kürzesten Wege nur mit Mühe zurücklegen konnte. Auch ihr Töchterchen Golda musste da leider zurückstecken. Das will die ehemalige DSDS-Kandidatin jetzt nachholen. "Ich konnte nicht mal auf den Spielplatz vor der Haustür gehen, obwohl sie so gerne wollte. Das hat mir auch mein Herz gebrochen. [...] Umso mehr freue ich mich und mache schon riesengroße Pläne für nächste Woche, was ich mit den Kindern alles unternehmen will", freut Kim sich. Noch ist sie zwar im Krankenhaus, die OP bereut sie aber nicht: "Es war die beste Entscheidung, diese Operation zu machen."

Vergangene Woche suchte Kim zum wiederholten Mal Hilfe bei einem Urologen, nachdem sie bei vorigen Klinikbesuchen von Ärzten mehrfach nicht ernst genommen wurde. Der Mediziner stellte fest, dass der Nierenstein nicht nur sehr groß sei, sondern auch "ungünstig liege". Die OP folgte binnen weniger Tage und die werdende Mutter konnte ihren Fans Entwarnung geben: "Dem Baby geht es gut und mir geht es auch schon tausendmal besser." Jetzt kann Kim sich hoffentlich voll und ganz auf die baldige Geburt ihres Babys konzentrieren.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin, September 2024

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin