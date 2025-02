Erneut im Krankenhaus: Schwangere Kim Gloss wurde operiert

Die hochschwangere Kim Gloss (32) leidet seit geraumer Zeit unter starken Schmerzen durch einen Nierenstein. Nachdem sie in der vergangenen Woche im Krankenhaus keine richtige Hilfe erhalten hatte, sei sie am Montagabend erneut vor Schmerzen zusammengebrochen, wie die einstige DSDS-Kandidatin nun auf Instagram berichtet. Diesmal habe ihr ein Urologe jedoch weiterhelfen können. "Ich war beim besten Urologen, den es gibt. [...] Er hat mir ganz schnell gesagt, dass es ein großer Stein ist, der echt ungünstig liegt", berichtet die 32-Jährige von ihrer Erfahrung.

Nach der Diagnose habe sie sich an ihren Geburtsarzt gewendet – und auch von ihm schnelle Unterstützung erhalten. Dank ihm und ihrem neuen Krankenhaus ist sie am Donnerstag operiert worden. Die Influencerin berichtet freudestrahlend: "Gestern war die große OP, gestern ist also hoffentlich dieses Thema beendet worden." In ihrer Story befindet sie sich noch versehen mit Schläuchen und Zugängen im Krankenhaus. Doch sie versichert ihren Fans: "Dem Baby geht es gut und mir geht es auch schon tausend Mal besser."

Während ihrer Schwangerschaft kämpfte Kim über Monate hinweg mit Nierenproblemen. Auch im vergangenen Jahr musste die Sängerin bereits schwere gesundheitliche Komplikationen verkraften. Im Sommer 2024 machte die junge Mutter ihre Diagnose publik: Bei ihr wurde ein Hirntumor festgestellt. Doch schnell konnte sie ihren Followern Entwarnung geben. "Aufgrund eines Hirntumors musste ich am Kopf operiert werden. Ich habe die OP hinter mich gebracht und alles ist gut verlaufen", gab sie damals auf Instagram preis.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Realitystar Kim Gloss, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Juli 2024