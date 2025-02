Bodybuilding-Star Grishall Disner (24) wurde tot aufgefunden

Die Sportwelt trauert um einen ganz Großen. Grishall Disner verstarb am Mittwochabend in einer Bar in Mexiko-Stadt. Wie Mirror berichtet, hatte der erst 24-Jährige zuvor an seinem Tisch gefeiert, bevor er laut Augenzeugen auf die Toilette ging. Wenige Minuten später hörten Gäste zwei Schüsse aus dem Badezimmer. Als sie den Raum betraten, fanden sie den jungen Sportler mit zwei Schusswunden vor. Sanitäter, die daraufhin alarmiert wurden, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht derzeit sowohl die Möglichkeit eines Suizids als auch Fremdverschuldens. Berichten zufolge war der Athlet stark alkoholisiert.

Im Netz wird Grishall besonders von Freunden, Familie und Fans betrauert. Sein Bruder Darshan erklärt auf Instagram: "Ruhe in Frieden. Bald werde ich dich wiedersehen. Ich liebe dich, mit allem, was ich habe, du warst alles für mich. Jeder kennt die besondere Verbindung, die wir hatten." In seinem Post scheint der Mexikaner darauf hinzuweisen, dass der Sportler Suizid begangen habe. "Es war deine Entscheidung, mich zu verlassen und ich respektiere es", schreibt Darshan.

Grishall hatte in der Bodybuilding-Welt bereits große Erfolge erzielt. Im Jahr 2023 gewann er die prestigeträchtigen Titel "Mr. America Jr." und "Mr. Mexico Jr". Neben seinen sportlichen Leistungen war er auch als Influencer aktiv und inspirierte eine große Community auf Social Media mit Trainingsvideos und Fitness-Tipps.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / grishalldisner Grishall Disner, April 2024

Instagram / grishalldisner Grishall Disner, Juni 2023