Rod Stewarts Sohn Sean ist wegen Drogenproblemen in Klinik

Sean Stewart (44), der älteste Sohn des berühmten britischen Musikers Rod Stewart (80), hat sich in eine Luxus-Rehab-Klinik in Malibu begeben. Wie ein Insider nun gegenüber Daily Mail verrät, leide der Songwriter erneut an einer schweren Tablettensucht. Nach einer Intervention seiner Familie habe Sean den Entschluss gefasst, sich freiwillig behandeln zu lassen. "Rod ist stolz auf seinen Sohn, dass er die Hilfe akzeptiert und diesen Schritt gemacht hat", betont die Quelle.

Seans Drogenmissbrauch reicht bis in seine Teenagerjahre an der Beverly Hills High School. Damals hatte er mit Alkohol und Cannabis begonnen, bevor er zu Substanzen wie Ecstasy und schließlich Heroin überging. Im Laufe der Jahre hatte der Sohn des Rockstars mehrere Entzüge durchgemacht und auch eine Überdosis überlebt. Seine aktuelle Behandlung findet jetzt in einer Klinik statt, die für ihre luxuriöse Ausstattung und umfassenden Therapieangebote bekannt ist. Er soll dort einen 90-tägigen Aufenthalt absolvieren, um wieder in ein stabiles Leben zurückzufinden.

Sean hatte in der Vergangenheit nicht nur mit seiner Tablettensucht zu kämpfen, auch sein Liebesleben verlief alles andere als harmonisch. 2023 hatte er seine damalige Partnerin Jody Weintraub geheiratet, nur wenige Monate später standen sie kurz vor dem Ehe-Aus. Eine Quelle verriet damals gegenüber Daily Mail, dass die beiden Stars gemerkt hätten, dass sie eigentlich nicht zusammenpassen, und sich aus diesem Grund getrennt hätten. "Es ging ihnen so lange gut, aber dann ging es Anfang des Jahres drunter und drüber", so der Insider. Was folgte, war schließlich die Trennung.

Getty Images Sean Stewart im Oktober 2014

APEX / MEGA Sean Stewart und Jody Weintraub, 2023