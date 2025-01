David Schwimmer lieferte Rod Stewart die Scheidungspapiere

David Schwimmer (58) hat eine überraschende Anekdote aus seiner Jugend in der Sendung "The Late Show with Stephen Colbert (60)" geteilt: Während eines Sommerjobs im Alter von 18 Jahren überbrachte der Friends-Star dem legendären Musiker Rod Stewart (80) Scheidungspapiere. Davids Mutter, die als Scheidungsanwältin arbeitete, brachte ihn auf die Idee, als sogenannter "Process Server" zu arbeiten – jemand, der gerichtliche Dokumente überreicht. "Ich war der Typ, der aus den Büschen sprang, um Papiere zu übergeben", scherzte David. Die Begegnung mit Rod bleibt ihm bis heute in Erinnerung – obwohl er unsicher ist, ob der Sänger überhaupt weiß, dass ausgerechnet er es war, der ihm die Papiere überreichte.

Die Scheidung, um die es sich dabei handelte, war höchstwahrscheinlich die von Rods erster Ehefrau Alana Stewart, mit der der Sänger von 1979 bis 1984 verheiratet war. In der Late-Night-Show zog Moderator Stephen David auf: "Rod weiß es jetzt – ändere besser deine Schlösser!" Rod selbst ist derzeit glücklich mit Penny Lancaster (53) verheiratet und bestritt kürzlich öffentliche Gerüchte über Schwierigkeiten in ihrer Ehe. "Penny und ich sind nach 27 wunderbaren gemeinsamen Jahren verliebter denn je", stellte der Musiker per Instagram klar. Zu seinem 80. Geburtstag teilte sie ebenfalls auf Instagram ein paar rührende Zeilen.

David, der durch seine Rolle als Ross Geller in der Kultserie "Friends" Bekanntheit erlangte, sprach bei Stephen Colbert auch über die ungewöhnliche Natur dieses Jobs. Er fühlte sich wie ein Geheimagent, da er Hinweise auf die Aufenthaltsorte der betreffenden Personen bekam. Ironischerweise ist sein "Friends"-Charakter Ross für seine Scheidungen bekannt, was dem Ganzen eine humorvolle Note verleiht. Insgesamt heiratet er in der Serie dreimal. Genauso oft wie Rod im echten Leben.

Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im November 2023

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Jennifer Aniston, David Schwimmer und Helen Baxendale in "Friends"

