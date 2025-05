Rod Stewarts Sohn Alastair bricht sein Modestudium ab

Alastair Wallace Stewart (19), der Sohn von Sänger Rod Stewart (80) und Model Penny Lancaster (54), hat überraschend sein Modestudium in London geschmissen, um sich voll und ganz dem Film zu widmen. Das verkündete er bei der Weltpremiere der Naturdokumentation "Ocean with Sir David Attenborough" in London gegenüber Daily Mail. Noch im Herbst letzten Jahres begann Alastair ein dreijähriges Studium in Modedesign, Unternehmertum und Markenbildung an der JCA London Fashion Academy, doch damit ist jetzt Schluss: "Ich befinde mich gerade in einer Übergangsphase", erklärte er.

Richtungsweisend für seine aktuelle Entscheidung sei der Wunsch, nicht nur kreative Geschichten zu verfassen, sondern als Filmemacher eigene Visionen umzusetzen. Er sagte: "Mein wahres Interesse ist die Arbeit hinter der Kamera. Ich habe schon einige kurze Theaterstücke gemacht, viele Drehbücher verfasst und zahlreiche Skripte geschrieben." Vater Rod hatte seinen Sohn bereits einmal als ideale Besetzung für eine jüngere Version seiner selbst in einem möglichen Hollywood-Biopic ins Spiel gebracht: "Es gibt eine bemerkenswerte Ähnlichkeit", so der Sänger.

Die Familie von Alastair ist bunt gemischt und gilt als Paradebeispiel einer Patchwork-Familie. Seine Mutter Penny sprach kürzlich im Podcast "Loose Women" offen über die Herausforderungen des Familienlebens mit Rod, der insgesamt acht Kinder von fünf verschiedenen Frauen hat. "Es gibt fünf Mütter, das ist wirklich ein bisschen bunt gemischt", sagte sie und betonte, wie wichtig ihr das Wohl der Kinder immer war. Trotz der komplexen Familienverhältnisse pflegen alle miteinander ein gutes Verhältnis, und die gesamte Familie verbringt regelmäßig Zeit zusammen.

Getty Images Alastair Wallace Stewart mit seiner Mutter Penny Lancaster, 2025

Instagram / sirrodstewart Rod Stewart mit seinen Söhnen Aiden, Alastair und Liam

