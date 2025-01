Ronnie Wood teilt Selfie von Rod Stewarts 80. Geburtstag

Ronnie Wood (77) sorgte für Begeisterung unter den Fans der Band Faces, als er auf Instagram Einblicke in das extravagante Geburtstagsdinner von Rod Stewart (80) teilte. Der befreundete Rocker feierte seinen 80. Geburtstag am Samstagabend im exklusiven Mount Street Restaurant in London. Auf den Fotos war zu sehen, wie Ronnie und Rod gemeinsam lachten und sogar ihre Nasen aneinander drückten – eine humorvolle Anspielung darauf, dass die beiden Musiker wegen ihren ähnlichen Nasen oft für Verwandte gehalten werden. "Ein wirklich lustiger Abend, um Rods 80. Geburtstag zu feiern!", schrieb Ronnie zu den Schnappschüssen.

Die beiden Musiker lernten sich 1969 als Mitglieder der Band Faces kennen. Ronnie und Rod waren allerdings nicht nur gemeinsam musikalisch aktiv. Sie pflegen bis heute auch privat eine besondere Verbindung und Freundschaft. So war Rod Ronnies Trauzeuge bei dessen Hochzeit mit seiner Frau Sally im Jahr 2012. Begeistert von den Bildern kommentierten Fans den Schnappschuss und forderten eine Reunion ihrer alten Band. Laut einem Interview mit Rod Stewart im "Soccer AZ"-Podcast könnte dieser Wunsch sogar in Erfüllung gehen. Er bestätigte vergangenes Jahr, dass er, Ronnie und Schlagzeuger Kenney Jones an einem Dokumentarfilm sowie an neuem Material für ein mögliches Faces-Album arbeiten würden.

Die Faces, berühmt für Hits wie "Stay With Me" und "Ooh La La", galten in den 1970er-Jahren als eine der wildesten Rockbands und erlangten Kultstatus. 2012 wurden sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, doch leider verstarben zwei der ursprünglichen Mitglieder, Ronnie Lane und Ian McLagan, bereits vor einigen Jahren. Die letzte Reunion der Band fand 2015 statt. Damals schwärmte Rod nostalgisch von der Zeit mit der Gruppe: "Es war eine verrückte und brillante Zeit." Heute widmet sich Rod hauptsächlich seinen erfolgreichen Soloauftritten, während Ronnie weiterhin mit den Rolling Stones musiziert. Trotz ihrer vollen Terminkalender scheinen die beiden Rockstars jedoch Pläne für die Zukunft zu haben und beweisen, dass ihre Freundschaft und die Leidenschaft für Musik ungebrochen sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / @ronniewood Rod Stewart und Ronnie Wood, ehemalige Mitglieder der Band Faces

Anzeige Anzeige

Getty Images Rod Stewart, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige