Prösterchen: Rod Stewart lallt sich durch Live-Interview

Popsänger Sir Rod Stewart (80), bekannt für seine lebensfrohe Art, ließ beim gestrigen Fußballspiel von Celtic Glasgow gegen den FC Bayern München keine Zweifel daran, dass er den Champions-League-Abend in vollen Zügen genoss: Bevor er für ein Live-Interview von TNT Sports auf die Bühne geholt wurde, hatte er sich nach eigener Aussage "ein paar Drinks" gegönnt und sorgte offensichtlich beschwipst für beste Unterhaltung. So rief er während des Gesprächs mit Moderator Peter Schmeichel grölend in Richtung der Zuschauer: "Haltet die Klappe!", als diese einen Fangesang anstimmten. Auch charmante Versprecher ließen nicht lange auf sich warten. So nannte er seinen Gesprächspartner fälschlicherweise "Gordon Banks" und den Experten Micah Richards "Big Knees" statt "Big Meeks".

Rod, der erst kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte, schien sich seiner prekären Lage allerdings durchaus bewusst. "Ihr solltet mich lieber aus dem Live-Programm nehmen. Ich blamiere mich gerade", lachte er im Interview. Mit diesen Worten und einer spontanen Gesangseinlage zu seinem Hit "Maggie May" sorgte Rod nicht nur bei den Sportgrößen der Übertragung für Begeisterung. Auf Social Media wurde der denkwürdige Auftritt heiß diskutiert und für seine Skurrilität gefeiert. Fans bezeichneten das Interview gar als eines der lustigsten, das jemals in der gesamten Champions-League-Geschichte geführt worden sei.

Rods Alkoholeskapaden in Verbindung mit Fußball sind längst berühmt: Bereits 2017 trat er bei der Auslosung des Scottish League Cup auf – ebenfalls nach eigenen Angaben mit ein paar Drinks im System. "Ich bin einfach ein Improvisations-Typ", erklärte er später humorvoll, wie Mirror berichtete. Trotz seines wilden Auftretens betont Rod in Interviews immer wieder, wie sehr er sich dem Familienleben verbunden fühle: Seine Frau und seine Kinder nennt er – neben Celtic Glasgow – die größte Liebe seines Lebens.

Getty Images Rod Stewart, 2020

Getty Images Rod Stewart im Juli 2007

