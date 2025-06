Luxus im Orient-Express: Rod Stewart feiert 18. Hochzeitstag

Rod Stewart (80) und Penny Lancaster (54) haben jetzt ihren 18. Hochzeitstag auf eine ganz besondere Art gefeiert. Das Paar, das sich 1999 kennenlernte, 2005 in Paris verlobte und 2007 in einem mittelalterlichen Kloster in Portofino heiratete, begab sich nun auf eine nostalgische Reise zum Jubiläum. Die beiden traten eine Fahrt im berühmten Venice Simplon-Orient-Express an, von Paris, wo ihre Verlobung stattfand, bis nach Portofino, dem Ort ihrer Hochzeit am 16. Juni 2007. Penny teilte einen Schnappschuss von sich und Rod vor dem Zug auf Instagram und bezeichnete die Reise als "magisch".

Rod und Penny haben zwei gemeinsame Kinder, Alastair (19) und Aidan. Insgesamt hat Rod acht Kinder aus verschiedenen Beziehungen, darunter Kimberly (45), Ruby (38) und Sean (44). Gerade Kimberly sorgte vor Kurzem für Schlagzeilen, da sie in diesem Jahr ihr zweites Kind erwartet, einen Sohn, der bereits das fünfte Enkelkind für Rod sein wird. Bei den American Music Awards präsentierte sie nicht nur stolz ihren Babybauch, sondern überraschte laut Daily Mail zusammen mit einigen ihrer Geschwister ihren berühmten Vater auf der Bühne, als dieser den Lifetime Achievement Award erhielt.

Rod Stewart, den viele als "Rod the Mod" kennen, ist nicht nur für seine Hits wie "Maggie May" bekannt, sondern auch für seine enge Bindung zu seinen Kindern. Trotz seiner bewegten Karriere hat die Familie offenbar einen hohen Stellenwert in seinem Leben. Besonders Penny zeigt sich immer wieder stolz an seiner Seite und teilt Einblicke in den Alltag auf Instagram. Die beiden galten zu Beginn ihrer Beziehung als ungleiches Paar, doch mittlerweile sind sie ein Paradebeispiel für Liebe, die über Jahre hinweg wächst und besteht. Ihre gemeinsame Reise zu den Wurzeln ihrer Ehe zeigt, dass sie auch nach 18 Jahren die besonderen Momente ihres Zusammenlebens feiern und erneut erleben wollen.

Instagram / penny.lancaster Rod Stewart und seine Frau Penny Lancaster feiern ihren 18. Hochzeitstag.

Instagram / rubystewart Rod Stewart mit seinen Kindern

Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im November 2023