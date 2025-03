Rod Stewart singt emotionales Duett mit seiner Tochter Ruby

Rod Stewart (80) hat sein Publikum in Austin begeistert, als er seine Tochter Ruby Stewart (37) während eines Konzerts im Rahmen seiner "One Last Time"-Tour auf die Bühne holte. Gemeinsam performten der 80-jährige Musiker und seine 37-jährige Tochter den Song "Forever Young" aus dem Jahr 1988. Der emotionale Moment, sowohl für die Familie als auch für die Fans, wurde von Rod selbst auf Instagram geteilt. "Was für ein atemberaubender Abend", schrieb er zu seinem Post, in dem er seinem Publikum und Ruby dankte.

Das Lied "Forever Young" ist ein besonders persönlicher Song für Rod, da es eine Hommage an seine Kinder darstellt. Auch für Ruby, die ihre musikalischen Ambitionen regelmäßig unter Beweis stellt, war dieser Auftritt etwas ganz Besonderes. Fans zeigten sich ebenfalls begeistert und überschlugen sich in den sozialen Medien mit Lob: "Es ist so schön, die Familie wieder gemeinsam auf der Bühne zu sehen", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Sie hat diese raue Stimme, genau wie ihr Vater. Großartig!" Rods aktuelles Konzert sorgte damit nicht nur für musikalische Highlights, sondern zeigte auch die enge Bindung innerhalb seiner Familie.

Für die Familie Stewart gab es kürzlich noch einen weiteren Grund zu feiern: Rod wurde zum vierten Mal Großvater, als sein Sohn Liam Stewart (30) und dessen Frau Nicole ihre Tochter Elsie Skylar Stewart begrüßten. Der Name des kleinen Mädchens ist eine liebevolle Hommage an Rods verstorbene Mutter Elsie. Rod hat insgesamt acht Kinder von fünf verschiedenen Frauen und betonte in Interviews immer wieder, wie wichtig ihm die Verbindung zu seiner Familie sei – sowohl auf als auch abseits der Bühne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Penny Lancaster, Rod Stewart und Ruby Stewart bei den Brit Awards 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnicolestewart Liam Stewart, seine Frau Nicole und ihre gemeinsamen Kinder, März 2025

Anzeige Anzeige