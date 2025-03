Elsie Skylar: Rod Stewart ist zum vierten Mal Opa geworden

Die Familie von Rod Stewart (80) wächst und wächst – nun ist der Popstar erneut Großvater geworden. In einem niedlichen Instagram-Beitrag mit mehreren Fotos direkt aus dem Krankenhaus präsentiert sein Sohn Liam Stewart (30) stolz sein neugeborenes Kind. Elsie Skylar Stewart ist der Name des am 2. März geborenen kleinen Mädchens. Für den Eishockeyspieler ist es das zweite Kind – seinen Vater Rod macht er damit bereits zum vierfachen Großvater.

Liam, seine Frau Nicole und ihr gemeinsamer 21 Monate alter Sohn Louie strahlen glücklich mit ihrem Familiennachwuchs in die Kamera. Der "Forever Young"-Interpret selbst kommentierte den Post eines Sohnes nicht, dafür meldete sich Rachel Hunter, Rods Ex-Frau und die Mutter von Liam zu Wort. "Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Ich platze vor Liebe", schreibt das Model, das bis 2006 mit dem Sänger verheiratet war.

Ein weiterer Sprössling, der die Großfamilie des Superstars bereichert. Wohl ein Geschenk für Rod – immerhin ist der inzwischen 80-Jährige selbst Vater von acht Kindern, die zwischen 14 und 61 Jahren alt sind. Insgesamt dreimal war der Brite verheiratet – wobei er seine Vorliebe für Models unter Beweis stellte. Von 1979 bis 1975 war Alana Stewart seine Frau, sechs Jahre später gab er Rachel Hunter da Jawort. 2007 heiratete er Penny Lancaster (53), mit der er bis heute liiert ist.

Instagram / itsnicolestewart Liam Stewart, seine Frau Nicole und ihre gemeinsamen Kinder, März 2025

Getty Images Rod Stewart und seine Ehefrau Penny Lancaster, Oktober 2021

