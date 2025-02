Neues Projekt: Die Elevator Boys drehen einen eigenen Film

Ein Film mit den Elevator Boys? Mit dieser Nachricht könnte wohl ein kleiner Traum von tausenden Fans weltweit in Erfüllung gehen. In einem Instagram-Video stehen die TikTok-Stars Bene Schulz, Jacob Rott (24), Julien Brown, Luis Freitag und Tim Schaecker (25) strahlend vor der Kamera und kündigen etwas Großes an: "Hey Leute, wir sind die Elevator Boys und wir haben euch was Cooles mitzuteilen. Wir arbeiten gerade an einem eigenen ersten Filmprojekt gemeinsam mit Amazon."

Um was für einen Film es sich handeln wird, verraten die Hotties noch nicht. Dafür versprechen sie: "Wir werden euch hinter den Kulissen mitnehmen und zeigen euch den ganzen Prozess. Bedeutet: Für euch wird es spannend, für uns wird es aber auch spannend." Auch für die fünf Jungs sei das Projekt "etwas ganz Neues" – die Vorfreude ist aber natürlich riesig. Ein bisschen müssen sich ihre Fans aber noch gedulden: Erst im kommenden Jahr wird der Streifen exklusiv bei Prime Video im Stream erscheinen. Die Reaktionen ihrer Community lassen nicht lange auf sich warten. "Wie geil. Ich bin jetzt schon hyped", freut sich eine Nutzerin, viele andere kommentieren, wie "neugierig" sie seien.

Der Hype um die Elevator Boys reißt nicht ab. Ihre Karriere startete auf der Videoplattform TikTok. 2021 schaffte die Jungsgruppe ihren großen Durchbruch und zählt seitdem nicht nur zu den berühmtesten Netz-Stars Deutschlands, sie verkehren auch mit internationaler Prominenz. 2023 wagten sie etwas Neues: Sie gründeten ihre eigene Boyband und zeigen seitdem, dass sie es nicht nur tänzerisch, sondern auch musikalisch echt draufhaben. Nach einzelnen Songs folgte 2024 ihr erstes Album und auch ihr Weihnachtssong feierte große Erfolge.

Instagram / elevatorboys Die Elevator Boys im September 2022 in Mailand

Instagram / elevatorboys Tim Schaecker, Jacob Rott, Luis Freitag, Julien Brown und Bene Schulz, Dezember 2024

