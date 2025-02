Hat Fußballer Erling Haaland sich mit seiner Isabel verlobt?

Läuten bei Erling Haaland (24) und seiner Freundin Isabel etwa bald die Hochzeitsglocken? Zumindest heizt die Partnerin des Fußballprofis die Gerüchteküche mächtig an, als sie am Mittwoch bei einem Spaziergang mit ihrem Baby gesehen wird – denn an ihrer linken Hand funkelt ein unauffälliger Goldring, wie Bilder von The Mirror zeigen. Bei dem Schmuckstück könnte es sich durchaus um einen Verlobungsring handeln. Allerdings sind Erling und Isabel sehr zurückhaltend, wenn es um ihr Privatleben geht. Bisher haben die beiden noch nicht angedeutet, den nächsten Schritt machen zu wollen. Dass sie dies heimlich im Privaten getan haben, könnte aber durchaus sein.

Immerhin verbindet Erling und Isabel eine jahrelange glückliche Beziehung. Erst im Dezember schlugen die beiden ein neues Kapitel auf, als ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickte. Dies verriet Pep Guardiola (54), Erlings Trainer bei Manchester City, im Interview mit dem Stern, nachdem sein Team gegen Leicester City gewonnen hatte. "Manchmal ist Erling schlecht beurteilt worden, aber das gehört zum Fußball dazu. Er ist müde, er hat viele Minuten gespielt. Er ist in den letzten Tagen zum ersten Mal Vater geworden, das sind viele Emotionen und ein paar aufregende Tage für ihn", plauderte der Coach auf seinen Spieler angesprochen aus. Die frisch gebackenen Eltern meldeten sich bisher nicht öffentlich zu ihrem Babyglück.

Erling und seine Isabel kennen sich bereits seit ihrer Jugend. Zusammen spielten sie als Kinder im Verein des norwegischen Örtchens Byrne Fußball. Gemeinsam ließen sie sich an der dortigen Akademie ausbilden und waren lange enge Freunde. Im November 2022 wurden die beiden dann erstmals zusammen als Paar gesehen. Paparazzi erwischten sie im Pärchen-Urlaub. Angeblich sollen sie während Erlings Zeit bei Borussia Dortmund angefangen haben, sich zu daten. Auch wenn ein offizielles Statement ausblieb, präsentierte der 24-Jährige Isabel wenig später auch auf dem roten Teppich als seine Partnerin.

Getty Images Erling Haaland, Fußballstar

Getty Images Erling Haaland mit seiner Partnerin Isabel im Juni 2023

