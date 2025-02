Erling Haaland gönnt sich nach Vertragsabschluss Porsche 911

Erling Haaland (24) belohnt sich nach den guten Nachrichten mit einer Luxus-Shoppingtour. Der norwegische Fußballstar verlängerte gerade erst seinen Vertrag bei dem Premier-League-Verein Manchester City. Der Vertrag bei dem internationalen Top-Klub, der neuneinhalb Jahre läuft, beinhaltet eine Gehaltserhöhung von umgerechnet 483.000 Euro pro Woche. Dass Erling somit den lukrativsten Profivertrag der Vereinsgeschichte abschloss, musste natürlich gebührend gefeiert werden – in seinem Fall: mit einer schnellen Kutsche. Am Dienstag wurde der Stürmer beim Verlassen des Trainingsgeländes in einem orangefarbenen Porsche 911 GT3 gesichtet, wie ein TikTok-Video zeigt. Der Luxuswagen ist umgerechnet stolze 241.000 Euro wert und somit das zweitteuerste Porsche-Modell auf dem Markt.

Neben seinem neuen Schlitten leistete sich Erling vor wenigen Wochen zudem eine neue Bleibe. In dem Fußballer-Hotspot Alderley Edge kaufte er sein millionenschweres Anwesen, in dem er und seine Partnerin Isabel Haugseng Johansen (20) nun ihr erstes gemeinsames Kind großziehen. Der kleine Wonneproppen erblickte Ende Dezember das Licht der Welt. Die süßen Neuigkeiten plauderte sein Trainer Pep Guardiola (54) damals auf einer Pressekonferenz aus. "Er ist in den letzten Tagen zum ersten Mal Vater geworden, das sind viele Emotionen und ein paar aufregende Tage für ihn", sagte der Coach. Nähere Details sind allerdings nicht bekannt.

Erlings Karriere nahm ordentlich Fahrt auf, als er im Dezember 2019 zum deutschen Bundeserstligisten Borussia Dortmund wechselte. Sein Debüt auf dem Fußballfeld gab er damals gegen den FC Augsburg, als er in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Innerhalb von 23 Minuten erzielte er drei Tore und führte den BVB zu einem fulminanten Sieg. Während seiner drei Jahre im Ruhrpott entwickelte sich Erling zum Spitzenspieler und bringt seine Karriere jetzt mit einem Wechsel zu Manchester City auf ein ganz neues Level: So gewann er bereits zweimal die englische Meisterschaft und wurde einmal Champions-League-Sieger.

Anzeige Anzeige

Getty Images Erling Haaland und Isabel Haugseng Johansen beim Ballon D'Or 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Erling Haaland, Fußballprofi

Anzeige Anzeige