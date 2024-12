Trainer plaudert aus: Erling Haalands Baby ist auf der Welt

Da hat sich wohl einer verplappert: Nachdem Manchester City gegen Leicester City in der Premier League gewonnen hatte, wurde Manchester-Trainer Pep Guardiola (53) auf seinen Spieler Erling Haaland (24) angesprochen. Wie Stern berichtet, plauderte der Coach aus, dass der Norweger sein Kind auf der Welt begrüßen durfte! "Manchmal ist Erling schlecht beurteilt worden, aber das gehört zum Fußball dazu. Er ist müde, er hat viele Minuten gespielt. Er ist in den letzten Tagen zum ersten Mal Vater geworden, das sind viele Emotionen und ein paar aufregende Tage für ihn", kommentierte er die Spielleistung des Fußballers.

Erling hat sich selbst bisher nicht dazu geäußert – allerdings hatte er auch nur unterschwellig bekannt gegeben, dass er und seine Freundin Isabel Haugseng Johansen überhaupt ein Kind erwarten. Im Oktober teilte er einen Schnappschuss von sich auf dem Spielfeld: Dabei hatte er sich einen Fußball unter das Trikot gesteckt und nuckelte an seinem Daumen wie ein Säugling. Darunter hatte er nur ein Baby-Emoji gesetzt und "soon", also "bald", dazugeschrieben. Das Baby wäre das erste Kind des 24-Jährigen.

Erling und Isabel wuchsen gemeinsam in Bryne auf, einer Küstenstadt an der Nordsee Norwegens. Schon in ihrer Jugend standen sie sich sehr nahe – sie spielten zusammen für den örtlichen Fußballverein und hatten viele gemeinsame Freunde. Allerdings scheinen sie sich erst im Jahr 2022 auch romantisch näher gekommen zu sein. Damals wurde Isabel bei seinen Spielen auf der Tribüne gesehen – im November flogen sie sogar gemeinsam in den Urlaub.

Getty Images Erling Haaland und Isabel Haugseng Johansen beim Ballon D'Or 2023

Getty Images Erling Haaland, Fußballstar

