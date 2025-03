Vier Millionen Euro: Erling Haaland kauft sich Luxuskarre

Erling Haaland (24) gönnt sich ein neues Prestigeobjekt: Der norwegische Fußballstar und Spieler von Manchester City hat sich einen Bugatti Tourbillon gekauft – für stolze vier Millionen Euro. Das seltene Luxusfahrzeug wird nur 250-mal weltweit produziert und erreicht sagenhafte 1800 PS sowie Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 446 km/h. Wie die englische Zeitung The Sun berichtete, beschleunigt der Hybrid-Supersportwagen in nur zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h. Neben dem Listenpreis von 3,8 Millionen Euro muss Erling aufgrund skandinavischer Umweltregularien zusätzliche Steuern zahlen. Ein Insider verriet dem Blatt: "Für jemanden wie Erling Haaland ist das kein Dealbreaker – er wird es lieben, mit seinem Bugatti auf Heimatbesuch in Norwegen unterwegs zu sein."

Die Anschaffung dieses außergewöhnlichen Fahrzeugs erweitert den exklusiven Fuhrpark des Fußballstars, der bereits mit teuren Modellen protzt. Dazu zählen unter anderem ein knallorangener Porsche 911 GT3 RS, ein Ferrari Monza SP2, ein Rolls-Royce Cullinan und ein Mercedes-AMG. In der Welt des Fußballs kämpft der 24-Jährige derzeit jedoch mit Herausforderungen: Mit Manchester City befindet er sich sportlich in einer ungewohnten Krise. Der Klub belegt aktuell in der Premier League nur Rang fünf, scheiterte in der Champions League bereits früh und muss sich auch im League Cup geschlagen geben. Die verbleibende Hoffnung liegt nun auf dem FA-Cup, in dem bald das Viertelfinale ansteht.

Abseits des Spielfelds zeigt Erling jedoch, dass er sich von den sportlichen Tiefen offenbar nicht aus der Ruhe bringen lässt. Der junge Ausnahmestürmer, der von 2020 bis 2022 beim BVB in Deutschland für Furore sorgte, hat schon früh einen außergewöhnlichen Lebensstil etabliert. Gerne teilt er auf Social Media Einblicke in seine Vorliebe für extravagante Autosammlungen. Privat ist Erling schon seit seiner Jugend mit Isabel Haugseng Johansen liiert. Und wie ManCity-Trainer Pep Guardiola (54) unlängst ausplauderte, wurde der Sportler vergangenes Jahr auch zum ersten Mal Vater. Dabei hatte er die Schwangerschaft seiner Liebsten zuvor in gewohnt humorvoller Manier via Social Media mit einem Bild geteilt, das ihn am Daumen lutschend mit einem Fußball unter dem Trikot zeigte. Ein Baby-Smiley ließ wenig Interpretationsspielraum.

Getty Images Erling Haaland beim Spiel gegen den RB Leipzig, 22. Februar 2023

Getty Images Erling Haaland und Isabel Haugseng Johansen beim Ballon D'Or 2023

