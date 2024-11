Fußballer Erling Haaland droht Haftstrafe wegen Strafzettel

Erling Haaland (24), der norwegische Fußballstar von Manchester City, könnte bei seinem nächsten Besuch in der Schweiz eine unangenehme Überraschung erleben. Wegen eines Verkehrsdelikts im Kanton Waadt wurde ihm eine Geldstrafe von 65 Euro auferlegt, die er offenbar nicht beglichen hat. Sollte der Kicker erneut in die Schweiz einreisen, droht ihm deshalb laut Berichten der Schweizer Zeitung Blick sogar eine Festnahme und ein Tag hinter Gittern. Warum Erling die vergleichsweise geringe Strafe bisher nicht bezahlt hat, bleibt ein Rätsel, zumal er zu den Top-Verdienern der Premier League zählt und finanzielle Engpässe wohl ausgeschlossen sind.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich kürzlich mit dem deutschen TV-Moderator Jörg Wontorra. In Marbella wurde er laut Bild überraschend von der spanischen Polizei festgenommen, weil ihn eine Vorladung wegen eines Verkehrsdelikts nicht erreicht hatte, da er in Spanien offiziell nicht gemeldet ist. Nach Einschaltung eines Anwalts und drei Stunden in Gewahrsam konnte er die Angelegenheit klären und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei Erling dürfte es jedoch kaum zu solch dramatischen Szenen kommen, da er die Geldbuße auch bei einer möglichen Festnahme noch begleichen kann und damit die Sache erledigt wäre.

Erling hat enge Verbindungen zur Schweiz, nicht zuletzt, weil sein Vater Alf-Inge Haaland seit 2023 in Andermatt lebt. Familientreffen in der idyllischen Schweizer Alpenlandschaft könnten somit künftig von der unbezahlten Strafe überschattet werden, wenn Erling nicht bald handelt. Abseits solcher bürokratischen Hürden läuft es für den Stürmer jedoch blendend: Manchester City möchte seinen Vertrag wohl bis 2029 verlängern und plant laut Mirror eine saftige Gehaltserhöhung auf unglaubliche 31 Millionen Euro pro Saison. Seine Strafe von 65 Euro dürfte damit zweifellos gedeckt sein.

Francesco Gulotta Jörg Wontorra beim Radio Regenbogen Award 2019

Getty Images Erling Haaland, Fußballprofi

