"Project Runway"-Designer Sha'Vi stirbt mit nur 39 Jahren

Die Modewelt muss sich von einem jungen Talent verabschieden: Der Designer Sha'Vi Lewis ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Sein Tod bestätigt seine Tante in einer emotionalen Facebook-Nachricht. Sie schreibt: "Mein fabelhafter, talentierter Neffe, Sha'Vi Lewis, ist von diesem Ort gegangen. Ich weiß, dass er an einem viel besseren Ort ist. Ich kann mir nur vorstellen, wie er an der Himmelspforte von so vielen geliebten Menschen, die ihm vorausgegangen sind, empfangen wurde." Sie wünscht ihm außerdem: "Ruhe in Freude und mit dem Wissen, dass du auf dieser Erde ein Zeichen hinterlassen hast".

Details zu den genauen Umständen seines Todes hat die Familie bisher nicht preisgegeben. Sha'Vi hat während seiner Karriere schon Erstaunliches erreicht: Schon bevor er 2019 an der Show Project Runway teilnahm, arbeitete er als Designer – nachdem er den zehnten Platz belegt und die Show verlassen hatte, wurde er Kreativchef für das Designhaus Stephen F. Nebenbei produzierte er auch noch seine eigenen Modestücke, die es bis auf die roten Teppiche der großen Preisverleihungen schafften. Unter seinen Kundinnen befanden sich Leah Janae und Model Cynthia Bailey (58).

Während seiner Teilnahme an der Fashionshow lernte er die kanadische Sängerin Brittany Allen kennen. Sie trauert bereits öffentlich um ihn und schreibt auf ihrem Instagram-Account: "Mir fehlen die Worte. Mein Herz schmerzt. Die Welt und diese Branche werden ohne dein Licht nicht mehr so hell sein. Deine Liebe, dein Lachen und deine ständige Unterstützung, egal wo wir im Leben stehen, waren alles."

Instagram / shavilewisthestudio Sha'Vi Lewis, Designer

Instagram / brittanyallen.atx Brittany Allen und Sha'Vi Lewis

