So geht es David Beckham mit nur noch einem Kind im Haus

David Beckham (49) hat offenbart, wie schwer ihm der Gedanke falle, dass drei seiner vier Kinder das gemeinsame Zuhause mit Ehefrau Victoria Beckham (50) bereits verlassen haben. Im Interview mit Men’s Health UK sprach der ehemalige Fußballer darüber, dass das Haus mittlerweile viel ruhiger sei, da nur noch Harper (13) mit ihren Eltern zusammenlebe. "Wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, aber es ist tatsächlich schmerzhaft", gab er zu. "Was würde ich dafür geben, all das zurückzuhaben und mich über nasse Handtücher auf dem Boden zu beschweren!" Seine Söhne Brooklyn (25), Romeo (22) und Cruz (20) haben inzwischen eigene Wege eingeschlagen, sind jedoch laut David stets darauf bedacht, ihn mit einzubeziehen: "Sie fragen mich immer, ob ich mit ihnen und ihren Freunden in den Pub gehen will." Auch mit seiner einzigen Tochter verbringe er immer gerne Zeit, wie Anfang des Jahres bei einem Basketballspiel.

Brooklyn, der älteste Sohn des Paares, lebt seit seiner Hochzeit mit Schauspielerin Nicola Peltz (30) im Jahr 2022 in den USA. Romeo zeigt sich vielseitig und hat sich nach einer Zeit im Fußball nun auf eine Karriere in der Modewelt konzentriert. Cruz hingegen verfolgt musikalische Ambitionen, während die jüngste Tochter Harper noch zur Schule geht. Trotz der berühmten Eltern, die einst als Kapitän der englischen Nationalmannschaft und Posh Spice der Spice Girls weltberühmt wurden, betonte David, wie stolz er auf die Bodenständigkeit seiner Kinder sei: "Wir haben versucht, unseren Kindern eine möglichst normale Erziehung zu geben", erklärte er in der Netflix-Dokumentation "Beckham".

Die Beziehung der Beckhams wurde insbesondere 2004 auf eine harte Probe gestellt, als Berichte über eine angebliche Affäre des ehemaligen Fußballprofis mit seiner damaligen Assistentin Rebecca Loos (47) an die Öffentlichkeit gelangten. Victoria sprach in der Doku darüber: "Es war die härteste Phase für uns, weil es sich angefühlt hat, als sei die ganze Welt gegen uns – und ehrlich gesagt, waren wir auch gegeneinander." Doch sie betonte auch, wie stark diese Herausforderungen ihre Ehe geprägt hätten. Heute zeigen sich David und Victoria als loyales Team, das vor allem die Liebe zur Familie verbindet. "Das Wichtigste für mich ist, was wir haben", so David emotional in einer Szene, in der Victoria ihn liebevoll umarmte.

Instagram / victoriabeckham Der Beckham-Clan im Mai 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Cruz, David, Brooklyn, Victoria, Nicola und Harper Beckham feiern Weihnachten

